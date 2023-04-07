Глава МИД Турции после переговоров с Лавровым: войну надо как можно быстрее закончить

Турция выступает за скорейшее завершение российско-украинской войны на основе переговоров и готова поддержать этот процесс.

Об этом 7 апреля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров с российским министром Сергеем Лавровым в Анкаре, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

По словам Чавушоглу, на встрече речь шла о региональных вопросах, среди которых Украина остается серьезной проблемой.

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"Мы заявили, что война должна быть закончена переговорами как можно быстрее, и мы повторили, что мы, как Турция, готовы оказать наилучшую поддержку (в этом процессе. - Ред.)", - сказал Чавушоглу.

По словам министра, Турция активно контактирует с обеими сторонами, чтобы продвинуть диалог.

Чавушоглу добавил, что Анкара также поддерживает шаги по продлению "зернового соглашения".

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"Мы придаем важное значение продлению соглашения. Этот мировой кризис особенно важен для уменьшения проблемы, с которой сталкивается каждое домохозяйство в мире", - отметил он.

В конце марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел разговор с президентом РФ, в котором подтвердил необходимость "немедленного прекращения" войны в Украине.

Эрдоган указал Путину на то, что Турция придает важное значение "немедленному прекращению российско-украинского конфликта путем переговоров", заявили в офисе турецкого президента.