Правительство согласовало назначение главы Киевской ОВА
Кабинет министров 7 апреля поддержал назначение нового председателя Киевской областной государственной администрации.
Источник: представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram
Детали: Правительство поддержало проект указа президента о назначении Руслана Кравченко новым главой Киевской ОВА.
Что предшествовало: 24 января президент Владимир Зеленский уволил руководителей Киевской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской облгосадминистраций.
Справочно: Кравченко является руководителем Бучанской окружной прокуратуры с 2021 года. Участвовал в конкурсе на должность руководителя НАБУ. Ранее работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса. Награжден орденом "За заслуги" III степени (23 августа 2022 года).
Во время собеседования на должность руководителя НАБУ к Кравченко были вопросы относительно недвижимости, сбережений и политического бэкграунда его родственников.
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