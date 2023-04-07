Китай и Франция поддерживают нераспространение ядерного оружия и "диалог" об Украине

Лидеры Франции и Китая - Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин - по итогам переговоров в китайском городе Гуаньжчоу опубликовали совместное заявление, в котором осудили ядерную эскалацию и призвали к восстановлению мира в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления, имеющийся в распоряжении редакции.

В совместном заявлении Макрон и Си подчеркивают свою роль как постоянных членов Совета безопасности ООН и приверженность решению разногласий и споров "мирным путем через диалог и консультации".

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Франция и Китай договорились "усилить координацию и сотрудничество с целью совместного сохранения авторитета и эффективности режима контроля над вооружениями и нераспространения, а также для движения вперед международного процесса контроля над вооружениями".

"Обе стороны поддерживают все усилия, направленные на восстановление мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН", - отмечается в заявлении.

Хотя больше лидеры Франции и Китая не упоминают Украину, они отмечают недопустимость атак на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты, а также "подчеркивают важность строгого соблюдения международного гуманитарного права всеми сторонами конфликта".

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Накануне, напомним, Макрон призвал Пекин вразумить Россию по поводу войны в Украине, а по данным французских источников, Китай выразил готовность работать вместе с Францией над достижением прекращения войны в Украине путем переговоров.

Взаимодействие между Китаем и ЕС продолжится в ближайшие недели, когда в Пекин прибудут глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Германии.