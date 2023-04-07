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У Онуфрия и еще более 20 священников УПЦ МП нашли российские паспорта

Михаил Ткач, Евгений КизиловПятница, 7 апреля 2023, 17:34
У Онуфрия и еще более 20 священников УПЦ МП нашли российские паспорта
митрополит онуфрий во время богослужения, фото: пресс-служба упц мп

Митрополит УПЦ МП Онуфрий (в миру Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата имеют российское гражданство.

Источник: расследование "Украинской правды"

Детали: Согласно выписке из системы "Роспаспорт", 20 марта 2002 года Онуфрий получил в Москве российский паспорт. Через год, 23 июня 2003 года, он получает еще и загранпаспорт гражданина РФ. И он у него не первый. В 1998 году священнику в Москве уже выдавали заграничный паспорт. А это означает, что российское гражданство Онуфрий имел гораздо раньше, чем с 2002 года.

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Онуфрий

Архиерей УПЦ МП и наместник десятинного монастыря Гедеон (Юрий Харон), оказывается, также имеет российское гражданство. Российский паспорт он получил уже в 2019 году в Москве. А в 2020 году получил целых два загранпаспорта гражданина России.

"Украинская правда" выяснила также, что в январе 2023 года, почти через год после полномасштабного вторжения российской армии в Украину, Гедеон проводил службу в российской Казани. В его молитве были слова в поддержку войск РФ и российского нападения на Украину.

 
Гедеон

В декабре 2022 года российский паспорт получил также бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов). После оккупации Изюма Елисей продолжил молиться за патриарха Кирилла и начал работать на оккупационную власть. В частности, принимал у себя в храме представителей оккупационной администрации Харьковской области.

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После деоккупации Изюма Иванов сбежал в Белгород, где и получил российский паспорт.

 
Елисей

Сейчас у редакции УП есть подтвержденная информация о наличии более 20 российских паспортов у священнослужителей УПЦ МП. В ближайшее время "Украинская правда" опубликует эти данные на своем сайте.

Сейчас редакция приводит лишь некоторые из фамилий священников УПЦ МП, которые имеют российское гражданство:

  • митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионофан (Анатолий Елецких);
  • викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);
  • викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеймон (Виктор Бащук);
  • управляющий Черновицко-Буковинской епархией митрополит Мелетий (Валентин Егоренко);
  • управляющий Хустской епархией митрополит Марк (Николай Петровций);
  • управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней (Иван Середний).

Узнайте больше "Гражданин" Онуфрий. "Украинская правда" публикует российские паспорта священнослужителей УПЦ

Темы: УПЦ МПпаспорт Росcиягражданство
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