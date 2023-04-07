Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Онуфрия и еще более 20 священников УПЦ МП нашли российские паспорта

Михаил Ткач, Евгений КизиловПятница, 7 апреля 2023, 17:34
У Онуфрия и еще более 20 священников УПЦ МП нашли российские паспорта
митрополит онуфрий во время богослужения, фото: пресс-служба упц мп

Митрополит УПЦ МП Онуфрий (в миру Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата имеют российское гражданство.

Источник: расследование "Украинской правды"

Детали: Согласно выписке из системы "Роспаспорт", 20 марта 2002 года Онуфрий получил в Москве российский паспорт. Через год, 23 июня 2003 года, он получает еще и загранпаспорт гражданина РФ. И он у него не первый. В 1998 году священнику в Москве уже выдавали заграничный паспорт. А это означает, что российское гражданство Онуфрий имел гораздо раньше, чем с 2002 года.

 
Онуфрий

Архиерей УПЦ МП и наместник десятинного монастыря Гедеон (Юрий Харон), оказывается, также имеет российское гражданство. Российский паспорт он получил уже в 2019 году в Москве. А в 2020 году получил целых два загранпаспорта гражданина России.

"Украинская правда" выяснила также, что в январе 2023 года, почти через год после полномасштабного вторжения российской армии в Украину, Гедеон проводил службу в российской Казани. В его молитве были слова в поддержку войск РФ и российского нападения на Украину.

 
Гедеон

В декабре 2022 года российский паспорт получил также бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов). После оккупации Изюма Елисей продолжил молиться за патриарха Кирилла и начал работать на оккупационную власть. В частности, принимал у себя в храме представителей оккупационной администрации Харьковской области.

После деоккупации Изюма Иванов сбежал в Белгород, где и получил российский паспорт.

ВИДЕО ДНЯ
 
Елисей

Сейчас у редакции УП есть подтвержденная информация о наличии более 20 российских паспортов у священнослужителей УПЦ МП. В ближайшее время "Украинская правда" опубликует эти данные на своем сайте.

Сейчас редакция приводит лишь некоторые из фамилий священников УПЦ МП, которые имеют российское гражданство:

  • митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионофан (Анатолий Елецких);
  • викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);
  • викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеймон (Виктор Бащук);
  • управляющий Черновицко-Буковинской епархией митрополит Мелетий (Валентин Егоренко);
  • управляющий Хустской епархией митрополит Марк (Николай Петровций);
  • управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней (Иван Середний).

Узнайте больше "Гражданин" Онуфрий. "Украинская правда" публикует российские паспорта священнослужителей УПЦ

Темы: УПЦ МПпаспорт Росcиягражданство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
УПЦ МП
"Гражданин" Онуфрий. "Украинская правда" публикует российские паспорта священнослужителей УПЦ
Освободить Почаевскую лавру из заложников УПЦ МП: в Раде готовят проверку
Наместник Лавры от ПЦУ заявил, что его келью обворовали
Последние новости
22:37
Семья "оппоблоковца" Мамояна прикупила 13 роскошных авто за 2022 год – СМИ
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
Все новости...
Реклама: