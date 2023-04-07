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Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил новую традицию

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 20:57
Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил новую традицию
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и заявил, что теперь это будет ежегодной традицией и на официальном уровне.

Источник: "Укринформ", "Украинская правда" 

Детали: Во время Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа Зеленский сообщил, что это станет началом новой традиции во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Прямая речь: "Сегодня мы начинаем такую традицию для Украины – Ифтара именно на официальном уровне – вместе с нашими героями, присутствующими воинами-мусульманами, вместе с Меджлисом крымскотатарского народа, вместе с представителями всей мусульманской общины Украины. И этим мы утверждаем, что Украина ценит каждого человека, ценит каждое сообщество".

Детали: Президент подчеркнул, что многообразие, закрепленное уважением, является частью характера независимой Украины.

"И пусть такой наш характер всегда укрепляется и направляет именно на добрые дела", – отметил он.

Зеленский заверил, что Украина благодарна мусульманам внутри государства и всему мусульманскому сообществу мира, кто одинаково с украинцами стремится к миру и защите от зла.

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Прямая речь: "Украина всегда будет помнить тех, кто сражается, чтобы на всей нашей территории была свобода и безопасность. Все мы объединены верой, и нам наверняка не дано знать всего пути, который впереди, но мы все уверены в одном: нас не сломать, не разъединить и не стереть, особенно наше главное – не стереть наши ценности, потому что мы идем с уважением ради единства и ради свободы. 

Мы доверяем Тому, кто дал нам это главное, кто дал нам жизнь, и верим, что придет день, когда Он даст нам и Победу".

Дополнение: В вечернем видеообращении Зеленский объяснил нововведение: "С этого года ежегодно с участием главы государства будет проводиться такое специальное мероприятие уважения. Сегодня впервые (оно состоялось) в Украинском крымскотатарском центре".

Справка: Ифтар – разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Проводится после вечерней молитвы по местному времени.

В конце ХХ века мусульмане стали организовывать Ифтар в разных странах не только для мусульман. Они используют его для укрепления связей между представителями разных национальностей, проживающих в стране, ознакомления с жизнью мусульман.

УП, обновлено
Темы: Зеленскийрелигия
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