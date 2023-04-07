Зеленский: Готовим новый санкционный список лиц, которые работают на агрессию

Президент Владимир Зеленский рассказал украинцам о насыщенном дне 7 апреля, за который он, в частности, провел ставку как верховный главнокомандующий и совещание по энергетике.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Сегодня насыщенный день. Первое – Ставка. Основное внимание – боям за Авдеевку и Бахмут, за Луганщину, за каждое из тех направлений, где враг пытается сломать оборону всей Украины…

Второе – аппарат СНБО вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, которые работают на агрессию, – они будут заблокированы.

Третье – провел длительное совещание по энергетике, вопросам как стратегическим – развития и защиты нашей энергосистемы при любых условиях, – так и текущим вопросам, об энергообеспечении наших людей и украинского бизнеса".

Детали: Также Зеленский сообщил, что в официальную жизнь Украины добавляется "новая традиция уважения" – к ритуалам мусульман, в частности Ифтару.

"Сотни тысяч мусульман Украины и мусульманское сообщество мира – разные государства, разные народы – в период священного Рамадана придерживаются строгого поста. Когда садится солнце, происходит ифтар – ужин. В Украине это чтится везде, даже на передовой", – сказал президент.

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"С этого года ежегодно с участием главы государства будет проводиться такое специальное мероприятие уважения. Сегодня впервые (оно состоялось) в Украинском крымскотатарском центре", – пояснил он.

Зеленский наградил в этот день воинов-мусульман.

Также президент подписал и несколько указов о награждении государственными наградами 771 бойца. Всего за время полномасштабной войны более 43,5 тысяч украинских защитников и защитниц отмечены государственными наградами, отметил он.

Зеленский также поздравил тех, кто 7 апреля празднует Благовещение. "Молимся за победу наших воинов и спасение всех наших людей от зла оккупации!", – сказал он.