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Зеленский: Готовим новый санкционный список лиц, которые работают на агрессию

Елена РощинаПятница, 7 апреля 2023, 23:20
Зеленский: Готовим новый санкционный список лиц, которые работают на агрессию
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал украинцам о насыщенном дне 7 апреля, за который он, в частности, провел ставку как верховный главнокомандующий и совещание по энергетике.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 

Прямая речь: "Сегодня насыщенный день. Первое – Ставка. Основное внимание – боям за Авдеевку и Бахмут, за Луганщину, за каждое из тех направлений, где враг пытается сломать оборону всей Украины…

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Второе – аппарат СНБО вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, которые работают на агрессию, – они будут заблокированы.   

Третье – провел длительное совещание по энергетике, вопросам как стратегическим – развития и защиты нашей энергосистемы при любых условиях, – так и текущим вопросам, об энергообеспечении наших людей и украинского бизнеса".   

Детали: Также Зеленский сообщил, что в официальную жизнь Украины добавляется "новая традиция уважения" – к ритуалам мусульман, в частности Ифтару.

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"Сотни тысяч мусульман Украины и мусульманское сообщество мира – разные государства, разные народы – в период священного Рамадана придерживаются строгого поста. Когда садится солнце, происходит ифтар – ужин. В Украине это чтится везде, даже на передовой", – сказал президент.

"С этого года ежегодно с участием главы государства будет проводиться такое специальное мероприятие уважения. Сегодня впервые (оно состоялось) в Украинском крымскотатарском центре", – пояснил он.

Зеленский наградил в этот день воинов-мусульман. 

Также президент подписал и несколько указов о награждении государственными наградами 771 бойца. Всего за время полномасштабной войны более 43,5 тысяч украинских защитников и защитниц отмечены государственными наградами, отметил он. 

Зеленский также поздравил тех, кто 7 апреля празднует Благовещение. "Молимся за победу наших воинов и спасение всех наших людей от зла оккупации!", – сказал он.

Темы: Зеленскийвойнасанкции
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