Переговоры между Киевом и Москвой пока невозможны – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что в настоящее время переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией невозможны.

Источник: заявление Блинкена, которое цитирует Tagesschau

Прямая речь: "Для кого-то идея прекращения огня может быть соблазнительной – и я это понимаю. Но если это означает фактическую ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и длительным миром".

Детали: Блинкен считает, что РФ может использовать прекращение огня для перегруппировки своих войск, чтобы через некоторое время снова наступать.

"Россия должна дойти до того, чтобы быть готовой к конструктивным переговорам. Целью должен быть справедливый и прочный мир", – подчеркнул госсекретарь США.

Что этому предшествовало:

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что в будущем дипломатия еще сыграет свою роль, поскольку Киев может решить не возвращать все территории военным путем.

Блинкен заявил, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский как глава государства, учитывая волю украинцев.