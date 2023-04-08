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Переговоры между Киевом и Москвой пока невозможны – Блинкен

"Украинская правда"Суббота, 8 апреля 2023, 04:58
Переговоры между Киевом и Москвой пока невозможны – Блинкен
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО ИЗ FACEBOOK U.S. DEPARTMENT OF STATE

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что в настоящее время переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией невозможны.

Источник: заявление Блинкена, которое цитирует Tagesschau

Прямая речь: "Для кого-то идея прекращения огня может быть соблазнительной – и я это понимаю. Но если это означает фактическую ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и длительным миром".

Детали: Блинкен считает, что РФ может использовать прекращение огня для перегруппировки своих войск, чтобы через некоторое время снова наступать.

"Россия должна дойти до того, чтобы быть готовой к конструктивным переговорам. Целью должен быть справедливый и прочный мир", – подчеркнул госсекретарь США.

Что этому предшествовало:

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что в будущем дипломатия еще сыграет свою роль, поскольку Киев может решить не возвращать все территории военным путем.
  • Блинкен заявил, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский как глава государства, учитывая волю украинцев.

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Темы: СШАУкраинавойнаРосcия
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