Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден может летом официально объявить о намерении баллотироваться на второй срок – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 8 апреля 2023, 05:47
Байден может летом официально объявить о намерении баллотироваться на второй срок – СМИ
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, в частных разговорах говорит, что "точно будет баллотироваться" на второй срок. В Демократической партии говорят, что соответствующее решение он может официально объявить летом.

Источник: CNN

Детали: По данным CNN, советники и союзники Байдена рассказывают, что президент часто говорит о том, чего бы мог достичь на посту во время второго срока. В частных разговорах Байден подтвердил нескольким чиновникам, что "точно будет баллотироваться", пишет издание.

Три представителя Демократической партии США рассказали, что объявление Байдена о намерении баллотироваться, скорее всего, состоится летом, однако конкретная дата еще не определена.

"Президент Байден четко дал понять, что он намерен баллотироваться, и он сосредоточен на том, чтобы завершить работу, которую он выполняет для американских семей: продолжать возвращать производство из-за рубежа, сокращать дефицит за счет того, чтобы богатые платили свою справедливую долю, и бороться за фундаментальные права, такие как свобода выбора", – заявил изданию представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Осведомленный с внутренними обсуждениями в Демократической партии источник сообщил CNN, что неспешность Байдена также связана с тем, что потенциальные кандидаты в президенты от Республиканской партии медленно начинают свои кампании.

"Сейчас единственными основными кандидатами от Республиканской партии, которые официально объявили о баллотировании, являются Трамп, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон", – сообщило издание.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Ранее Politico писало, что Джо Байден больше не кажется абсолютно уверенным в том, что во второй раз будет баллотироваться в президенты США, а потому Демократическая партия, его главные помощники и потенциальные кандидаты обдумывают план "Б".

Темы: СШАБайденвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
США
Утечка документов США обнажила страх россиян перед украинским контрнаступлением – ISW
Переговоры между Киевом и Москвой пока невозможны – Блинкен
В соцсети попала новая порция секретных документов США – СМИ
Последние новости
22:37
Семья "оппоблоковца" Мамояна прикупила 13 роскошных авто за 2022 год – СМИ
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
Все новости...
Реклама: