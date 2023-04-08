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Байден может летом официально объявить о намерении баллотироваться на второй срок – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 8 апреля 2023, 05:47
Байден может летом официально объявить о намерении баллотироваться на второй срок – СМИ
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, в частных разговорах говорит, что "точно будет баллотироваться" на второй срок. В Демократической партии говорят, что соответствующее решение он может официально объявить летом.

Источник: CNN

Детали: По данным CNN, советники и союзники Байдена рассказывают, что президент часто говорит о том, чего бы мог достичь на посту во время второго срока. В частных разговорах Байден подтвердил нескольким чиновникам, что "точно будет баллотироваться", пишет издание.

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Три представителя Демократической партии США рассказали, что объявление Байдена о намерении баллотироваться, скорее всего, состоится летом, однако конкретная дата еще не определена.

"Президент Байден четко дал понять, что он намерен баллотироваться, и он сосредоточен на том, чтобы завершить работу, которую он выполняет для американских семей: продолжать возвращать производство из-за рубежа, сокращать дефицит за счет того, чтобы богатые платили свою справедливую долю, и бороться за фундаментальные права, такие как свобода выбора", – заявил изданию представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Осведомленный с внутренними обсуждениями в Демократической партии источник сообщил CNN, что неспешность Байдена также связана с тем, что потенциальные кандидаты в президенты от Республиканской партии медленно начинают свои кампании.

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"Сейчас единственными основными кандидатами от Республиканской партии, которые официально объявили о баллотировании, являются Трамп, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон", – сообщило издание.

Напомним: Ранее Politico писало, что Джо Байден больше не кажется абсолютно уверенным в том, что во второй раз будет баллотироваться в президенты США, а потому Демократическая партия, его главные помощники и потенциальные кандидаты обдумывают план "Б".

Темы: СШАБайденвиборы
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