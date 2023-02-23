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Байден может не баллотироваться на второй срок, демократы тихо обдумывают план "Б" – Politico

"Украинская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 02:37
Байден может не баллотироваться на второй срок, демократы тихо обдумывают план Б – Politico

Джо Байден больше не кажется абсолютно уверенным в том, что во второй раз будет баллотироваться в президенты США, из-за чего Демократическая партия, его главные помощники и потенциальные кандидаты не уверены насчет 2024-го года и тихо обдумывают план "Б".

Источник: издание Politico

Детали: Ближайшие советники Байдена потратили месяцы на подготовку, чтобы он официально объявил о своей кампании по переизбранию, пишет издание.

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"Но поскольку президент все еще не готов сделать этот шаг, в разговорах о 2024 году (когда в США состоятся следующие выборы президента – ред.) появляются сомнения: что, если он решит не делать этого?" – отмечает Politico.

По информации издания, советники Байдена ожидали, что он в феврале официально объявит об участии в выборах, а уже сейчас "они объединяются вокруг апреля".

"Но даже эта цель не является окончательной. Люди из окружения президента говорят, что не существует жесткого дедлайна или формального процесса для принятия решения о дате старта (кампании – ред.)", – пишет Politico.

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Издание отмечает, что "хотя почти все в орбите Байдена верят, что он в конце концов даст добро", его нерешительность привела к "глубокой заморозке партии", из-за чего "некоторые потенциальные претенденты на президентское кресло и десятки крупных доноров разрабатывают стратегию и даже план "Б", пытаясь при этом сохранить уважение и публичную поддержку 80-летнего президента".

Три источника Politico рассказали, что, к удивлению некоторых союзников Байдена, он очень мало говорит о возможной избирательной кампании.

"Его ежедневное внимание сосредоточено на работе. За исключением случайных телефонных звонков с советником, чтобы обсудить результаты опросов, он тратит мало времени на обсуждение выборов. Хотя первая леди Джилл Байден уже давно дала понять, что она готова к еще одному участию в выборах, некоторые из окружения президента сейчас задаются вопросом, не заставит ли президента передумать баллотироваться будущее расследование в отношении сына Хантера. Другие считают, что не заставит", – пишет издание.

Напомним: Недавно Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, но еще не принял "твердого решения".

Темы: СШАБайденвиборы
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