Воздушные силы предупредили о новой угрозе со стороны РФ и призвали дать Украине F-16

Воздушные силы предупредили о новой угрозе со стороны российского агрессора и "разложили по полочкам", почему современные многоцелевые истребители могут стать эффективным противодействием вражеской авиации.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Детали: Игнат напомнил, что в последнее время россияне активно используют фугасные авиабомбы ФАБ-500 (500 кг -ред.), которые переделывают на крылатые, чтобы безнаказанно, с недосягаемого для украинской ПВО расстояния, применять. Также накануне в медийном пространстве России появилась информация о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проверяет завод, где запущена линейка по производству уже полуторатонных бомб.

Там указывается дата - 2023 год. По словам Игната, очевидно, их тоже будут оснащать и крыльями, и GPS-навигацией.

Мощным средством противодействия (держать вражескую авиацию на расстоянии, которое не позволяет использовать такие авиабомбы -ред), по словам представителей Воздушных сил, могут стать современные истребители вроде F-16.

Генерал-лейтенант Олещук приводит и другие аргументы в пользу этих самолетов.

Прямая речь: "Самое эффективное противодействие против применения управляемых авиабомб

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Все чаще враг применяет управляемые авиабомбы массой 500 кг по всей линии фронта. Есть признаки подготовки к массовому применению КАБов массой 1500 кг!

Самолеты россиян не заходят в зону поражения нашей ПВО, дистанционно нанося удары по передней линии и прифронтовым городам. Страдают мирные жители в северных, южных, восточных областях.

F-16 имеют на вооружении ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км. Это позволит отогнать вражескую авиацию подальше от наших границ и линии боевого соприкосновения, что минимизирует вероятность применения управляемых авиабомб и другого вооружения воздушного базирования.

Лучшая защита тыловых регионов

В среднем наша ПВО уничтожает около 75% крылатых ракет и ударных дронов. Но 25% таки долетают до своих целей!

Гибнут мирные жители, разрушается инфраструктура. F-16 могут эффективно уничтожать эти воздушные угрозы еще на границах, не подпуская ракеты и дроны к нашим городам.

Преимущество в воздухе - надежное прикрытие передовой

Российская авиация превосходит украинскую в разы по количеству, а главное - у оккупантов есть технологическое преимущество.

В Воздушных силах недостаточно сил и средств как наземных, так и воздушных, чтобы эффективно защитить воздушное пространство, войска на передовой и мирных жителей в прифронтовой зоне от ежедневного террора вражеских ударных самолетов и вертолетов.

F-16 позволят завоевать господство в воздухе, значительно ослабив врага, спасая много жизней ежедневно.

Мощный ответный удар

Широкий спектр современного высокоточного вооружения F-16 позволит наносить высокоточные удары по российским войскам при контрнаступательных действиях. Необходимо остановить атакующие действия врага, завоевать преимущество в воздухе, уничтожить пути снабжения техники, боеприпасов и живой силы противника. Эти задачи сможет выполнить F-16!

Контроль моря

Черное море все еще под контролем российского флота. F-16 имеют на вооружении мощные противокорабельные ракеты, которые легко смогут загнать весь вражеский флот или в порты, или на морское дно. Украине нужно обеспечить свободу судоходства и защиту "зерновых коридоров".

Летчики - заложники старых технологий

Имеющееся оборудование и вооружение советских самолетов превращает все миссии наших пилотов в смертельно опасные, что приводит к непоправимым потерям лучших сыновей Украины.

Только современные технологии сделают их работу эффективной и безопасной. Наши летчики подготовлены и мотивированы учиться. И их достаточно, чтобы одновременно и воевать, и учиться. Наши летчики мечтают о F-16, они достойны летать на лучших самолетах!

Исправность, запчасти

Украина использует самолеты 40-летней давности. Некоторые самолеты вдвое старше своих пилотов! Поддерживать их исправность с каждым днем становится все труднее. Собственные запасы запчастей истощаются, и у союзников их также нет.

Многие вопросы закрываются путем так называемой "каннибализации", но это не может продолжаться вечно. Нельзя ждать, пока вся авиация остановится полностью. Благодаря передаче самолетов из Словакии и Польши удастся в определенной степени восстановить авиапарк МиГ-29 нескольких авиабригад, усилить возможности в выполнении текущих боевых задач истребительной авиацией. Впрочем, для достижения превосходства в воздухе, для победы, нам нужны современные самолеты!

Запасы боеприпасов

Запасы даже устаревших и малоэффективных советских боеприпасов для имеющегося авиапарка неуклонно уменьшаются. Даже имея достаточное количество исправных самолетов и подготовленных летчиков, в определенный момент наша авиация останется без средств поражения. Переход на F-16 или другую западную платформу с широким ассортиментом современного вооружения - единственный выход!"