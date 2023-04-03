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Из-за промедления союзников Украина теряет самых опытных пилотов, которые могли бы учиться на F-16 – СМИ

"Украинская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 04:59
Из-за промедления союзников Украина теряет самых опытных пилотов, которые могли бы учиться на F-16 – СМИ
Майор Вадим Ворошилов и полковник Владимир Логачев. Коллаж Telegraph

Украинские пилоты заявили, что для борьбы с более мощными российскими самолетами им нужны западные самолеты. По их словам, к сожалению, Украина теряет опытных пилотов, которые могли бы осваивать самолеты F-16.

Источник: издание The Telegraph, которое пообщалось с украинскими летчиками

Детали: Майор ВСУ Вадим Ворошилов сообщил изданию, что с каждым днем становится все труднее сдерживать россиян с помощью устаревших советских самолетов.

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"Россияне постоянно меняют тактику, поэтому война не является стабильной. Они создают ловушки. Они поднимают в воздух один самолет, обманывая украинского пилота, чтобы он думал, что там только один самолет. Затем появляются еще два или три самолета с двух сторон, которые фактически роем окружают украинский самолет", – рассказал майор.

Поскольку украинские пилоты продолжают летать на советских самолетах МиГ-29, по словам Ворошилова, они могут "не более, чем удерживать поле боя", тогда как уничтожить россиян, которые летают на современных истребителях Су-35 и бомбардировщиках Су-34, оказалось сложно.

"Сейчас мы можем лишь сдерживать врага, но с помощью F-16 мы могли бы контролировать море и землю для защиты пехоты. Нам нужны более современные самолеты, чтобы быть лучше врага", - сказал он.

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В феврале руководство Великобритании заявило, что подготовка украинских пилотов на британских самолетах может длиться три года, пишет издание.

Однако, отмечает The Telegraph, майор Ворошилов и его коллега полковник Владимир Логачев, начальник авиационного управления командования Воздушных сил ВСУ, не соглашаются с такими временными рамками.

"Для обучения нужно менее шести месяцев", – сказал полковник Логачев.

По словам полковника, пока Украина ждет западные самолеты, она теряет самых опытных пилотов.

"Пока мы будем ждать, мы потеряем еще больше пилотов. У нас был список самых опытных пилотов, которые могли бы пройти обучение на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли во время боевых действий", – сказал Логачев.

По словам полковника Логачева, "чтобы быть эффективными в воздухе, самолеты должны иметь современные радары и ракеты класса "воздух-воздух"".

"Радары на российских самолетах примерно в четыре раза лучше, чем у нас, и они могут видеть гораздо дальше. Кроме того, российские ракеты значительно мощнее, чем наши советские. Иногда мы даже не видим, что россияне запустили ракеты, а это очень опасно для пилотов", – рассказал он.

Полковник пояснил, что Россия имеет возможность атаковать с расстояния 200 км от линии фронта, тогда как украинские самолеты вынуждены подлетать гораздо ближе к врагу, чтобы стрелять.

Послание пилотов, пишет издание, простое: "Получение F-16 помогло бы нам выжить и сохранить жизни большего количества людей".

"Если мы хотим нанести удар по российским самолетам, мы должны подойти гораздо ближе к линии фронта и лететь на низкой высоте, а это очень опасно", – сказал майор Ворошилов.

"Россияне имеют 40 авиабаз и более 700 самолетов и вертолетов, и они более современные, чем наши самолеты. Мы работаем над получением западных самолетов, поскольку того, что мы имеем сейчас, недостаточно, чтобы быть эффективными на поле боя", – рассказал он.

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Что этому предшествовало:

  • В январе президент США Джо Байден заявил, что Штаты не планируют отправлять истребители F-16 в Украину.
  • Зато Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что украинским защитникам нужны западные самолеты-истребители F-16.

Темы: Вооруженные силыУкраинавойна
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