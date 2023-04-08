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В УПЦ МП отрицают наличие российских паспортов у Онуфрия и других церковников

Катерина ТищенкоСуббота, 8 апреля 2023, 16:33
В УПЦ МП отрицают наличие российских паспортов у Онуфрия и других церковников
российский паспорт Онуфрия, коллаж УП

В УПЦ МП отрицают наличие российского гражданства у митрополита Онуфрия и других церковников.

Источник: заявление на сайте УПЦ МП

Дословно: "Блаженнейший митрополит Онуфрий является гражданином Украины от рождения и паспортами других государств не владеет".

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Детали: Публикацию "Украинской правды" о наличии у Онуфрия и еще ряда священников УПЦ МП российского гражданства в церкви назвали "недостоверной и манипулятивной".

Там также уверяют, что часть упомянутых в видеоматериале епископов была лишена гражданства якобы "без всякого обоснования", и поэтому они подали в суд иск с требованием восстановить их украинское гражданство, поскольку другого они не имеют. Суд открыл производство по их ходатайству.

"Поскольку СБУ неоднократно заявляла, что проверяла всех епископов УПЦ на наличие двойного гражданства, и не отменяла украинское гражданство у других упомянутых в сюжете архиереев, приведенная в видеоматериале информация не может соответствовать действительности. Тем более, что автор видеосюжета привел в качестве доказательств кадры с откровенно сомнительным и ничем не подтвержденным содержанием", - изложили свои аргументы в УПЦ МП.

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Они также обвинили журналистов в том, что те "настойчиво ищут несуществующие российские паспорта у епископов УПЦ и в то же время игнорируют откровенные заявления представителей ПЦУ о наличии у архиереев этой религиозной организации гражданств РФ и "ЛНР"". О каких "откровенных заявлениях" идет речь, в УПЦ МП не уточнили.

Что предшествовало: Согласно расследованию "Украинской правды", митрополит УПЦ МП Онуфрий и еще более 20 священнослужителей УПЦ МП имеют российское гражданство.

Так, согласно выписке из системы "Роспаспорт", 20 марта 2002 года Онуфрий получил в Москве российский паспорт. Через год, 23 июня 2003 года, он получил еще и загранпаспорт гражданина РФ, причем уже не первый. В 1998 году священнику в Москве уже выдавали загранпаспорт.

Также среди священнослужителей УПЦ МП, которые имеют российские паспорта, по данным УП: архиерей и наместник десятинного монастыря Гедеон (Юрий Харон); бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов); митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионофан (Анатолий Елецких); викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой); викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеимон (Виктор Бащук); управляющий Черновицко-Буковинской епархией митрополит Мелетий (Валентин Егоренко); управляющий Хустской епархией митрополит Марк (Николай Петровций); управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней (Иван Середний).

Смотрите также: "Гражданин" Онуфрий. "Украинская правда" публикует российские паспорта священнослужителей УПЦ

Темы: УПЦ МПгражданствопаспорт
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