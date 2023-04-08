Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне пытаются полностью захватить Бахмут, за Марьинку идут ожесточенные бои – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 8 апреля 2023, 18:41
Россияне пытаются полностью захватить Бахмут, за Марьинку идут ожесточенные бои – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

В субботу российские войска продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в частности пытаются взять Бахмут под полный контроль.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток противник нанес 2 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил более 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины.

Реклама:

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражено более 35 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Бессаловка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Ольховка, Терновая, Волчанск, Караичное и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Крохмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Северск, Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отбили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки. Ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Осуществил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией боевого соприкосновения. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 1 позицию средств противовоздушной обороны и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Темы: ГенштабвойнаБахмут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Воздушные силы предупредили о новой угрозе со стороны РФ и призвали дать Украине F-16
Залужный и топ-генерал Франции провели телефонный разговор
Схемы уклонения от мобилизации: в Киеве задержаны глава ВВК и "благотворитель"
Россияне сбросили на Запорожскую область авиабомбы, двое раненых
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: