Россияне пытаются полностью захватить Бахмут, за Марьинку идут ожесточенные бои – Генштаб

В субботу российские войска продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в частности пытаются взять Бахмут под полный контроль.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток противник нанес 2 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил более 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины.

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Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражено более 35 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Бессаловка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Ольховка, Терновая, Волчанск, Караичное и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Крохмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Северск, Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отбили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки. Ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Осуществил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией боевого соприкосновения. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 1 позицию средств противовоздушной обороны и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.