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Макрон: Сейчас не время для переговоров, время боевых действий

"Европейская правда"Воскресенье, 9 апреля 2023, 16:58
Макрон: Сейчас не время для переговоров, время боевых действий
Эммануэль Макрон, фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что в контексте российско-украинской войны сейчас не время для перегоров, а время для военных действий.

Об этом он сказал в интервью газете Les Échos во время своего визита в Китай, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что Китай делает то же самое наблюдение, что и мы, а именно, что сегодня время для военных действий. Украинцы сопротивляются, а мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и если мы должны расставить вехи", - отметил Макрон.

По его словам, целью его диалога с Китаем является консолидация подходов к войне.

"Первое: поддержка принципов Устава ООН. Второе: четкое напоминание о ядерной энергетике, и именно Китай должен сделать выводы о последствиях того факта, что президент Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как он взял на себя обязательство не делать этого. Третье: очень четкое напоминание о гуманитарном праве и защите детей. И четвертое: стремление к переговорному и длительному миру", - пояснил президент Франции.

Он отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин говорил о европейской архитектуре безопасности.

"Но не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе существуют страны, подвергшиеся вторжению, или замороженные конфликты. Поэтому вы видите, что из всего этого следует общая матрица. Является ли Украина приоритетом для китайской дипломатии? Возможно, нет. Но этот диалог дает возможность смягчить комментарии, которые мы слышали об определенной самоуспокоенности со стороны Китая в отношении России", - сказал Макрон.

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Напомним, лидеры Франции и Китая - Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин - по итогам переговоров в китайском городе Гуаньжчоу опубликовали совместное заявление, в котором осудили ядерную эскалацию и призвали к восстановлению мира в Украине.

Темы: МакронвойнаКитайпереговоры
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