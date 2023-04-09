США должны были жестче преследовать нарушителей санкций против РФ с 2014 года – Politico

Министерство юстиции США расследовало очень мало дел из-за нарушения санкций, введенных против России с 2014 года, и заняло более жесткую позицию в этом вопросе только после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Источник: американское издание Politico

Детали: Издание проанализировало применение Министерством юстиции США санкций, экспортного контроля и других наказаний, направленных против России за ее почти десятилетнее нападение на Украину. Исследование охватило сотни страниц судебных записей и других материалов, а также разговоры с более чем десятком бывших американских чиновников, имеющих опыт в сфере национальной безопасности и правоохранительных органов.

Выводы исследования свидетельствуют о том, что, хотя Вашингтон с 2014 года ввел несколько раундов санкций против России из-за ее вторжения в Украину, Министерство юстиции во времена администраций Барака Обамы и Дональда Трампа не придавало приоритета преследованию, связанному с этой войной, и возбудило относительно небольшое количество дел вплоть до эскалации войны Путиным в 2022 году.

Издание нашло 14 подобных уголовных дел с января 2014 года по февраль 2022 года. Но некоторые из этих дел имели в лучшем случае лишь косвенное отношение к Украине и могли не иметь отношения к войне.

Количество таких преследований в США резко возросло за несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Прокуроры возбудили по меньшей мере 18 дел с обвинениями против по меньшей мере 39 человек. Но эти дела часто строятся на предполагаемых правонарушениях подозреваемых, которые имели место за несколько лет до этого, а это означает, что они потенциально могли бы быть привлечены к ответственности раньше, пишет издание.

Дословно: "Выводы Politico поддерживают критиков, которые утверждают, что Вашингтон и Запад в целом слишком долго были снисходительными к России, особенно когда речь шла об Украине. Такие критики, среди которых есть российские диссиденты и украинские активисты, говорят, что Америка, в частности, должна была чаще и быстрее вводить и применять более жесткие санкции в отношении Украины и другие наказания после первоначального вторжения 2014 года".

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Больше деталей: Издание отмечает, что в марте 2022 года было обнародовано обвинительное заключение в отношении экс-сотрудника Fox News Джека Ханика. Он годами открыто помогал российскому магнату Константину Малофееву, который находился под санкциями США с 2014 года, создавать прокремлевскую телевизионную империю.

За несколько недель до 24 февраля 2022 года американцы тайно задержали Ханика в Великобритании. 2 марта 2022 года Министерство юстиции представило свое главное оружие для применения американских санкций против России - оперативную группу KleptoCapture. На следующий день министерство публично объявило, что Ханику было предъявлено обвинение.

Министерство юстиции назвало его "первым в истории уголовным обвинительным заключением по обвинению в нарушении санкций США, возникших в результате подрыва Россией демократических процессов и институтов в Украине в 2014 году".

"Выбор времени был четко направлен на то, чтобы послать сообщение – Соединенные Штаты расправляются с теми, кто помогает российскому вторжению в Украину. Но это также усилило вопрос, звучащий из уст многих критиков: почему Соединенные Штаты не преследовали этих людей годами ранее? В конце концов, против России уже действовали американские санкции, введенные после того, как она впервые напала и оккупировала украинский Крым и другие регионы в 2014 году – набор санкций, призванных сдерживать дальнейшую агрессию. Если бы было возбуждено больше дел, утверждают критики, Путин мог бы отказаться от широкомасштабного вторжения в 2022 году", - пишет издание.

Защитники Министерства юстиции отвергают идею о том, что американские судебные преследования могли бы помешать долгосрочной одержимости Путина присоединить Украину к России. Они указывают на несколько потенциальных причин, почему министерство не привлекло к ответственности Ханика и других ранее: от того, что такие расследования требуют времени и должны соответствовать высоким стандартам, до аргумента, что только в 2018 году, на фоне гнева из-за вмешательства России в американские выборы, США действительно начали нацеливать санкции на россиян, которые имеют значительное влияние на американскую финансовую и правовую систему.

Кроме того, бывшие американские прокуроры заявили, что им мешало отсутствие сотрудничества со стороны других стран, даже союзников, таких как Великобритания, когда они хотели преследовать тех, кто уклоняется от санкций. Однако, как пишет издание, непонятно, оказывало ли к 2022 году Министерство юстиции или Белый дом достаточное давление на другие страны, чтобы побудить их к сотрудничеству.