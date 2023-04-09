Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: РФ провела Вербное воскресенье, убив мужчину и ребенка в Запорожье

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 21:42
Зеленский: РФ провела Вербное воскресенье, убив мужчину и ребенка в Запорожье
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира и от человечества, попав ракетами в дом в Запорожье в Вербное воскресенье.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Этой ночью российская армия обстреляла Запорожье. Ракетами С-300.

Попадание в жилой дом. Три человека были в нем: мужчина, женщина и ребенок – девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла, мужчина тоже. Мои соболезнования... Женщина – в тяжелом состоянии сейчас в больнице, ей оказывается помощь.

Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье. Так Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества".

Детали: По словам президента, каждый светлый христианский праздник "учит нас, что мы можем не знать, как, но должны быть уверены, что зло проиграет".

"Должны верить. И мы – верим. Должны приближать проигрыш зла. И мы приближаем. И мир – вместе с нами. Ежемесячно, еженедельно добавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь", - подчеркнул Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В Запорожье во время ночных обстрелов россияне разрушили дом и убили двух человек.

Темы: ЗеленскийЗапорожьевойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона

фото, видеоУП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле

Xiaomi отреагировала на "спонсора войны" в Украине: Мы за мир

В Украине закончился отопительный сезон

видеоНакануне Пасхи к украинцам обратилась СБУ

фотоНа въезде в Киев остановили священника УПЦ МП с трудовой книжкой РФ

Все новости...
Зеленский
Зеленский может приехать в Германию на вручение премии Карла Великого - Bild
Украина договорилась с Польшей о покупке 200 БТР Rosomak – Зеленский
Зеленский: Только вместе с Украиной НАТО будет гарантировать защиту Европе
Последние новости
15:47
фотоИз Украины в Болгарию пытались вывезти скрипку Страдивари
15:39
"Новая почта" отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города
15:31
Нужно ли брать рецепт для закупки лекарства на фронт – объясняет Минздрав
15:29
видеоВСУ показали уличный бой в Бахмуте
15:26
Новый выпуск УП.Чат: Слив секретных данных в США, украинское контрнаступление и паспорта РФ в УПЦ МП
15:25
Совладелец компании, подозреваемой в "схеме" на ОПЗ, прокомментировал обвинения НАБУ
15:22
Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль
15:21
В ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить список военных с инвалидностью
15:03
МИД в ответ на хамство Орбана напомнил о зависимости Венгрии от ЕС
15:02
Экспорт нефти из РФ в марте достиг рекорда со времен пандемии, но доходы упали на 40% за год
Все новости...
Реклама: