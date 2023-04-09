Зеленский: РФ провела Вербное воскресенье, убив мужчину и ребенка в Запорожье

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира и от человечества, попав ракетами в дом в Запорожье в Вербное воскресенье.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Этой ночью российская армия обстреляла Запорожье. Ракетами С-300.

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Попадание в жилой дом. Три человека были в нем: мужчина, женщина и ребенок – девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла, мужчина тоже. Мои соболезнования... Женщина – в тяжелом состоянии сейчас в больнице, ей оказывается помощь.

Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье. Так Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества".

Детали: По словам президента, каждый светлый христианский праздник "учит нас, что мы можем не знать, как, но должны быть уверены, что зло проиграет".

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"Должны верить. И мы – верим. Должны приближать проигрыш зла. И мы приближаем. И мир – вместе с нами. Ежемесячно, еженедельно добавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: В Запорожье во время ночных обстрелов россияне разрушили дом и убили двух человек.