Секретные документы США по Украине могли быть опубликованы еще зимой – Bellingcat

Расследователи Bellingcat установили, что опубликованные недавно в СМИ секретные документы США по войне в Украине были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.

Источник: Bellingcat

Детали: Расследователи проследили путь распространения по сети секретных документов.

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Так, впервые о существовании документов сообщила газета New York Times после того, как 5 апреля ряд российских Telegram-каналов распространил пять фотографий, касающихся вторжения в Украину, по крайней мере одна из которых, как выяснили в Bellingcat, была грубо отредактирована.

Эти документы были датированы началом марта, примерно в то же время, когда они были впервые размещены в сети на популярной среди геймеров платформе обмена сообщениями, Discord.

Однако Bellingcat имеет доказательства того, что некоторые документы, датированные январем, могли быть размещены в Интернете еще раньше, хотя точно неизвестно, когда именно. Bellingcat также пообщалась с тремя членами сообщества Discord, где были размещены изображения, которые утверждают, что за последние месяцы на других, уже удаленных, серверах Discord было размещено гораздо больше документов.

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Каналы Discord, на которых были размещены документы, датированные мартом, были посвящены компьютерной игре Minecraft и фандому филиппинской YouTube-звезды. Затем они распространились на другие сайты, такие как имиджборд 4Chan, а в последние дни появились в Telegram, Twitter, а затем и в крупнейших медиа-издателях по всему миру.

Ни один из документов, которые видели представители Bellingcat, не был отсканирован, а скорее сфотографирован. При этом расследователи отметили, что по крайней мере некоторые из документов были сфотографированы в одном месте.

5 апреля документы начали распространяться через пророссийские телеграм-каналы, причем первая версия, найденная Bellingcat, появилась в телеграм-канале "Donbass Devushka" в 21:29 по украинскому времени. Это сообщение содержало четыре изображения, а вскоре после него появилось еще одно сообщение с еще одним изображением.

Всего за несколько часов до этого пользователь 4chan разместил первое из восьми сообщений в ветке "Политически некорректные" (/pol/), к трем из которых были прикреплены изображения на первый взгляд похожих, но в основном разных документов.

Между сообщениями в Telegram и 4chan была только одна общая картинка: карта, которая показывала ряд статистических данных, в том числе общее количество погибших в бою военных с российской и украинской стороны за все время войны. Однако цифры в этих двух источниках отличались: первый источник (4chan) показывал больше российских потерь, чем украинских, а второй источник (Donbass Devushka) - наоборот. Именно второй источник, который завышал украинские потери, содержит признаки грубой манипуляции изображением, установили расследователи.

4 марта, более чем за месяц до сообщений в Telegram и 4chan, на сервере Discord под названием "Карта Земли Minecraft" один из пользователей прикрепил к сообщению 10 документов об Украине, некоторые из которых имели гриф "Совершенно секретно". Все семь документов из сообщений в 4chan и Telegram, включая карту с более низкими цифрами жертв с украинской стороны, присутствовали в этом сообщении, а также еще три документа, которые в то время не были опубликованы ни в одном из сообщений в Telegram, Twitter или 4chan.

Скриншот сообщения на сервере, посвященном Minecraft. Изображение пикселизировано Bellingcat

Пользователь, который поделился этими документами, позже утверждал в Твиттере, что нашел их на сервере Discord под названием WowMao.

1 и 2 марта пользователь WowMao разместил на сервере более 30 документов, многие из которых имеют гриф "Совершенно секретно", что предшествовало публикации на сервере Minecraft. Этот же пользователь также разместил на этом сервере десятки других документов об Украине, прежде чем они были удалены 7 апреля.

Однако сервер WowMao все еще может не быть первоисточником этих документов, пишут расследователи.

Bellingcat пообщалась с членами отдельного сообщества Discord, которые утверждали, что другие изображения были размещены ранее на другом, уже удаленном сервере, который часто называют "Thug Shaker Central", но который также имел несколько других названий в разное время. Файлы изображений, показанные Bellingcat, содержали подробное описание еще одного документа в том же стиле и формате, что и те, что были размещены на сервере WowMao, который был датирован 13 января. Содержание этих документов, кроме даты и грифа секретности, было размыто.

Сервер Thug Shaker Central изначально был назван в честь своего основателя, рассказал Bellingcat один из участников сервера под ником "Vakhi". Затем обязанности администратора сервера переходили от одного пользователя к другому, прежде чем новый участник взял на себя ответственность, и сервер пережил одну из многих смен названия. Vakhi не захотел назвать имя этого человека, но сказал, что он был первоисточником утечки документов. По словам Vakhi и двух других пользователей, которые разговаривали с Bellingcat, но отказались назвать свои имена, файлы, попавшие на WowMao, - это лишь "верхушка айсберга" по сравнению с количеством документов, размещенных на Thug Shaker Central.

От этого сервера не осталось никаких следов, кроме свидетельств этих пользователей и разрозненных упоминаний о его существовании на 4chan. Поэтому Bellingcat не может самостоятельно проверить всю информацию, которой поделились эти пользователи, в том числе о вышеупомянутом январском документе, а также то, был ли человек, описанный как источник утечки, действительно первоисточником.

Предыстория: