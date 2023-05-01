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Ватикан задействован в миссии для достижения мира между Украиной и Россией – Папа Римский

"Украинская правда"Понедельник, 1 мая 2023, 00:55
Ватикан задействован в миссии для достижения мира между Украиной и Россией – Папа Римский
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в мирной миссии, чтобы "попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной".

Источник: Франциск, цитирует The Gardian

Прямая речь: "Я готов сделать все, что нужно сделать. Сейчас существует миссия, но она еще не является публичной. Когда она станет публичной, я раскрою ее".

"Я думаю, что мир всегда достигается через открытие каналов. Вы никогда не сможете достичь мира через закрытие... Это нелегко".

Детали: Папа Римский добавил, что говорил о ситуации в Украине с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

"Мы говорили обо всех этих вещах. Все заинтересованы в том, чтобы идти к миру", – сказал он.

Напомним: Ранее сообщалось, что визит в Будапешт станет не первым случаем, когда Франциск будет говорить о стремлении к миру в Украине.

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В обращении к христианам, которые праздновали Пасху 16 апреля, он помолился за то, чтобы Украина и Россия достигли мира. А в пасхальном послании к миру 9 апреля – попросил россиян искать правду о вторжении их страны в Украину.

Темы: Папа Римскийвойна
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