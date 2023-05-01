В Украине волонтеры создают боевую ракету "Трембита"
Волонтеры-инженеры занимаются разработкой боевой ракеты "Трембита", дальность поражения которой – 140 км.
Источник: Милитарный
Дословно: "Работами занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и при участии волонтеров из общественной организации "Отпор".
Конструкторами планируется создать малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем.
Ракету планируется применять для поражения объектов и для истощения средств противовоздушной обороны противника".
Прямая речь разработчиков: "Наша простая ракета – несравненно дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага".
Детали: Заявлено, что ракета способна поражать цели на глубине 140 километров.
По планам, залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника и поражать цели на достаточной глубине.
Волонтеры хотят развернуть по всей Украине производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских.
Заявленные характеристики ракеты "Трембита":
- снаряженный вес – 100 кг;
- вес боевой части – 20 кг;
- дальность поражения – более 140 км;
- скорость – более 400 км/ч;
- максимальная высота полета – 2000 м;
- минимальная высота полета – 30 м;
- двигатель – 30 л.
Двигатель ракеты не имеет ни одной подвижной детали, он прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет осуществляться с пневмокатапульты.
Боевая часть может иметь термобарический заряд и комбинированный заряд осколочно-фугасного действия в 20 кг.