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В Украине волонтеры создают боевую ракету "Трембита"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 мая 2023, 04:50
В Украине волонтеры создают боевую ракету Трембита
скриншот видео

Волонтеры-инженеры занимаются разработкой боевой ракеты "Трембита", дальность поражения которой – 140 км.

Источник: Милитарный

Дословно: "Работами занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и при участии волонтеров из общественной организации "Отпор".

Конструкторами планируется создать малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем.

Ракету планируется применять для поражения объектов и для истощения средств противовоздушной обороны противника".

Прямая речь разработчиков: "Наша простая ракета – несравненно дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага".

Детали: Заявлено, что ракета способна поражать цели на глубине 140 километров.

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По планам, залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника и поражать цели на достаточной глубине.

Волонтеры хотят развернуть по всей Украине производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских.

Заявленные характеристики ракеты "Трембита":

  • снаряженный вес – 100 кг;
  • вес боевой части – 20 кг;
  • дальность поражения – более 140 км;
  • скорость – более 400 км/ч;
  • максимальная высота полета – 2000 м;
  • минимальная высота полета – 30 м;
  • двигатель – 30 л.

Двигатель ракеты не имеет ни одной подвижной детали, он прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет осуществляться с пневмокатапульты.

Боевая часть может иметь термобарический заряд и комбинированный заряд осколочно-фугасного действия в 20 кг.

Темы: оружие
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