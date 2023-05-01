Украинские подразделения контратаковали в Бахмуте: враг покинул некоторые позиции – Сырский

Украинские защитники отбили все вражеские атаки на Лиманском направлении и взяли в плен 10 оккупантов, в Бахмуте силы обороны контратаками заставили врага покинуть некоторые занимаемые позиции.

Источник: медийная площадка Сил обороны Military Media Center со ссылкой на командующего Восточной группировки войск Александра Сырского

Прямая речь Сырского: "Чтобы продвинуться вперед враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем. Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город (Бахмут – ред.) под контроль противнику не удается.

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Ситуация довольно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и покинул некоторые позиции".

Детали: По словам Сырского, на Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, но прорвать оборону украинских позиций врагу пока не удалось.

На Лиманском направлении защитники Украины в течение нескольких последних дней отбили многочисленные штурмы. Захватить украинские позиции враг также не смог. Россияне понесли потери, 10 захватчиков взяты в плен.