Ночная атака на Павлоград: 34 человека пострадали, из них 5 детей

Количество пострадавших из-за ночной атаки на Павлоград Днепропетровской области достигло 34 человек, из них 5 детей.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району. Из них пятеро детей. Самой младшей девочке - всего 8 лет".

Детали: По его словам, у пострадавших ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравление продуктами горения. Две женщины, 45 и 55 лет находятся в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно.

Что предшествовало: В Павлограде Днепропетровской области в воскресенье поздно вечером прогремели взрывы. После взрывов городские власти сообщили, что химическая опасность в Павлограде отсутствует.