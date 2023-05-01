Ночная атака на Павлоград: 34 человека пострадали, из них 5 детей
Понедельник, 1 мая 2023, 11:09
Количество пострадавших из-за ночной атаки на Павлоград Днепропетровской области достигло 34 человек, из них 5 детей.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Дословно: "Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району. Из них пятеро детей. Самой младшей девочке - всего 8 лет".
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Детали: По его словам, у пострадавших ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравление продуктами горения. Две женщины, 45 и 55 лет находятся в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно.
Что предшествовало: В Павлограде Днепропетровской области в воскресенье поздно вечером прогремели взрывы. После взрывов городские власти сообщили, что химическая опасность в Павлограде отсутствует.