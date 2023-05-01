В Брянской области РФ подорвали пути: с рельсов сошел поезд с топливом
В Брянской области РФ, граничащей с Украиной, в результате подрыва пути с рельсов сошел поезд, перевозивший топливо.
Источник: губернатор Брянской области Александр Богмаз в Telegram, российский Telegram-канал "База", мониторинговый проект "Беларуски Гаюн" в Telegram
Прямая речь Богомаза: "В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет".
Детали: По его словам, в настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение на данном участке дороги приостановлено.
По данным "Базы", состав с 60 вагонами был гружен нефтепродуктами и пиломатериалами.
Сообщается, что 7-8 вагонов в данный момент лежат на боку, был пожар.
У Брянській області РФ підірвали залізничні колії – з рейок зійшов поїзд, що перевозив паливо: лежать 7-8 вагонів, була пожежа. Відео з Telegram-каналу "База" pic.twitter.com/vr5PpYTnfX— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 1, 2023ВИДЕО ДНЯ
Пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на правительство Брянской области подтвердило, что сошедший с рельсов поезд перевозил топливо и строительные материалы.
Поїзд зійшов із рейок у Брянській області РФ – там підірвали колії. Відео з Telegram-каналу "База" pic.twitter.com/OxrI5rtUqY— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 1, 2023
По данным мониторингового проекта "Беларуски Гаюн", в связи с этим событием нарушено соединение белорусского Гомеля с Россией.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что на территории России в Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, на второй опоре обнаружили взрывное устройство. Оккупанты поспешили заявить, что уже ликвидировали угрозу.