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В Брянской области РФ подорвали пути: с рельсов сошел поезд с топливом

Ирина БалачукПонедельник, 1 мая 2023, 11:57
В Брянской области РФ подорвали пути: с рельсов сошел поезд с топливом
Фото из Telegram-канала "База"

В Брянской области РФ, граничащей с Украиной, в результате подрыва пути с рельсов сошел поезд, перевозивший топливо.

Источник: губернатор Брянской области Александр Богмаз в Telegram, российский Telegram-канал "База", мониторинговый проект "Беларуски Гаюн" в Telegram

Прямая речь Богомаза: "В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет".

Детали: По его словам, в настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение на данном участке дороги приостановлено.

По данным "Базы", состав с 60 вагонами был гружен нефтепродуктами и пиломатериалами.

Сообщается, что 7-8 вагонов в данный момент лежат на боку, был пожар.

Пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на правительство Брянской области подтвердило, что сошедший с рельсов поезд перевозил топливо и строительные материалы.

По данным мониторингового проекта "Беларуски Гаюн", в связи с этим событием нарушено соединение белорусского Гомеля с Россией.

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Темы: Росcияжелезная дорогавзрыввойна
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