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В Авдеевку из-за обстрелов не может заехать спецтехника, люди остаются под завалами

"Украинская правда"Понедельник, 1 мая 2023, 15:44
В Авдеевку из-за обстрелов не может заехать спецтехника, люди остаются под завалами
Авдеевка на карте

В Авдеевке Донецкой области из-под завалов не могут достать людей, потому что для разбора завалов нужна спецтехника, а спасатели не могут заехать в город из-за обстрелов.

Источник: глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии hromadske

Детали: Руководитель ГВА Авдеевки сообщил, что с пятницы 28 апреля под завалами оказалась 81-летняя женщина. Тогда российские войска попали в пятиэтажный дом, а женщина была в подвале.

А в воскресенье после авиаракетного удара попал под завалы мужчина 1962 года рождения. Это коммунальщик, электрик. 

"Признаков жизни что в первом, что во втором случае, к сожалению, нет", – сказал Барабаш.

Он рассказал, что в воскресенье во время разбора завалов нашли телефон и куртку. Однако без спецтехники дальше невозможно продолжить работу.

Прямая речь: "В субботу, 29 апреля, прорабатывали с ГСЧС, с главой области вариант (как это сделать – ред.), ГСЧС выехали, но не доезжая до Авдеевки попали под обстрел и вернулись. Заехать невозможно".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: 30 апреля Авдеевка семь раз оказывалась под обстрелами, были попадания в жилой сектор и на территорию Авдеевского коксохимического завода. В течение дня зафиксированы артобстрелы соседних Марьинки и Красногоровки. В Бахмуте ранены три человека. Повреждены дома в Торецке и Васюковке.

Темы: АвдеевкаДонецкая областьвойнаобстрел
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