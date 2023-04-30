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Авиаракетный удар по Авдеевке: под завалами, вероятно, находится человек

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 23:02
Авиаракетный удар по Авдеевке: под завалами, вероятно, находится человек
иллюстративное фото: УНИЧТОЖЕННАЯ РОССИЯНАМИ МНОГОЭТАЖКА В АВДЕЕВКЕ 10 АПРЕЛЯ. ФОТО ИЗ TELEGRAM КИРИЛЕНКО

Под завалами дома в Авдеевке, в который в 11 часов попали российские военные, вероятно, находится один человек.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии Суспільному

Прямая речь: "В результате утреннего авиаракетного удара по центральной части города, вероятно, под завалами дома находится мужчина 1962 г.р. Коммунальщики разбирают завалы без спецтехники".

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Детали: По его словам, в течение дня российские военные около 20 раз обстреливали город.

В Авдеевке по состоянию на 30 апреля остаются 1782 человека. В городе остается один ребенок, которого до сих пор ищут.

Что предшествовало: В воскресенье утром российские войска несколько раз обстреляли старую и центральную части Авдеевки, в частности нанесли авиаракетный удар по центру города, в результате чего, по словам Барабаша, два многоэтажных здания "сложились" до фундамента.

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Темы: Авдеевкавойна
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