Авиаракетный удар по Авдеевке: под завалами, вероятно, находится человек

Под завалами дома в Авдеевке, в который в 11 часов попали российские военные, вероятно, находится один человек.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии Суспільному

Прямая речь: "В результате утреннего авиаракетного удара по центральной части города, вероятно, под завалами дома находится мужчина 1962 г.р. Коммунальщики разбирают завалы без спецтехники".

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Детали: По его словам, в течение дня российские военные около 20 раз обстреливали город.

В Авдеевке по состоянию на 30 апреля остаются 1782 человека. В городе остается один ребенок, которого до сих пор ищут.

Что предшествовало: В воскресенье утром российские войска несколько раз обстреляли старую и центральную части Авдеевки, в частности нанесли авиаракетный удар по центру города, в результате чего, по словам Барабаша, два многоэтажных здания "сложились" до фундамента.