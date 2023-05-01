Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию
Понедельник, 1 мая 2023, 20:59
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об утверждении указов о продлении военного положения и мобилизации в Украине.
Источник: проекты зарегистрированы 9259 и 9260
Детали: Предлагается продлить срок действия всеобщей мобилизации и военного положения на 90 суток с 20 мая.
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Что этому предшествовало:
- Режим военного положения действует в Украине с 24 февраля 2022 года. Последний раз он был продлен до 20 мая.