Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об утверждении указов о продлении военного положения и мобилизации в Украине.

Источник: проекты зарегистрированы 9259 и 9260

Детали: Предлагается продлить срок действия всеобщей мобилизации и военного положения на 90 суток с 20 мая.

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Что этому предшествовало: