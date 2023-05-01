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Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 1 мая 2023, 20:59
Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об утверждении указов о продлении военного положения и мобилизации в Украине.

Источник: проекты зарегистрированы 9259 и 9260

Детали: Предлагается продлить срок действия всеобщей мобилизации и военного положения на 90 суток с 20 мая.

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Что этому предшествовало:

  • Режим военного положения действует в Украине с 24 февраля 2022 года. Последний раз он был продлен до 20 мая.

Темы: ЗеленскийВоенное положениемобилизацияВерховная Рада
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