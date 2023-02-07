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Рада продлила военное положение и мобилизацию

Станислав ПогориловВторник, 7 февраля 2023, 10:56
Рада продлила военное положение и мобилизацию
Фото: Getty Images

Верховная Рада одобрила законопроекты президента об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "Парламент принял законы №8419 об указах президента о продлении срока действия военного положения".

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Детали: За соответствующее решение проголосовали 348 народных избранников

Действие военного положения будет продлено с 19 февраля 2023 года и продлится снова 90 дней.

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Темы: Верховная Рада
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