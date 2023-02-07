Рада продлила военное положение и мобилизацию

Верховная Рада одобрила законопроекты президента об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "Парламент принял законы №8419 об указах президента о продлении срока действия военного положения".

Детали: За соответствующее решение проголосовали 348 народных избранников

Действие военного положения будет продлено с 19 февраля 2023 года и продлится снова 90 дней.

Предыстория:

6 февраля Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации.

16 ноября 2022 года Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 19 февраля 2023 года.