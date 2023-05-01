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РФ потеряла в Украине более 100 тысяч людей за 5 месяцев – Белый дом

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 1 мая 2023, 22:41
РФ потеряла в Украине более 100 тысяч людей за 5 месяцев – Белый дом
УНИЧТОЖЕННАЯ ТЕХНИКА ВРАГА В БУЧЕ ПОД КИЕВОМ. ФОТО ИЗ ТГ-ПАБЛИКА ИРПЕНЬ | БУЧА | ГОСТОМЕЛЬ

За последние 5 месяцев Россия потеряла в районе Бахмута и других регионах Украины более 100 тысяч военных, в том числе более 20 тысяч погибших в бою, почти половина из которых - солдаты "Вагнера".

Источник: Reuters со ссылкой на заявление спикера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби

Прямая речь: "Россия истощила свои военные запасы и свои вооруженные силы. Только с декабря, по нашим оценкам, РФ понесла более 100 000 потерь, в том числе более 20 000 погибших в бою, почти половина из которых - солдаты Вагнера".

Детали: По словам Кирби, эти данные подтверждены американской разведкой.

Он отметил, что попытка России осуществить наступление на Донбассе через Бахмут провалилась, РФ не смогла захватить "ни одной реальной стратегически важной территории".

Он добавил, что успехи россиян в Бахмуте были достигнуты "ужасной, ужасной ценой", а оборона Украины в этом регионе остается сильной. По его словам, количество потерь втрое превысило количество американских жертв в Гуадалканальской кампании во время Второй мировой войны. 

Исправлено: Ранее Reuters сообщал, что РФ потеряла более 100 тысяч только в районе Бахмута. Позже издание исправило, что речь идет о потерях "в районе Бахмута и в других регионах Украины".

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Темы: БахмутвойнаРосcия
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