Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузия планирует разрешить прямые рейсы авиакомпаний РФ, которые не попали под санкции

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 19:12

Власти Грузии разрешат прямые рейсы российских авиакомпаний, которые не попали под санкции.

Об этом заявила заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Mtavari.

"В случае подачи заявки все компании и те борта, которые не попали под санкции, смогут выполнять прямые рейсы в Грузию, так же, как они работают в Израиле, Турции, Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах", – отметила она.

Квривишвили подчеркнула, что власти Грузии еще не выдавали разрешений на полеты, поскольку ни одна российская авиакомпания еще не подала соответствующего запроса.

По ее словам, прямые рейсы помогут гражданам Грузии, проживающим в России, "воссоединиться с родиной".

10 мая стало известно, что Россия отменила требование виз для граждан Грузии, которые едут в РФ с непродолжительными поездками, а также отменила запрет авиарейсов из России в Грузию, действовавший с лета 2019 года – после событий, известных как "ночь Гаврилова".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией последние решения России и призвала созвать Совет нацбезопасности и пересмотреть условия въезда россиян на территорию Грузии.

ВИДЕО ДНЯ

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчилашвили, комментируя решение России отменить визовый режим для грузин, отметил, что "по гуманитарным соображениям" это решение Москвы можно приветствовать.

Темы: ГрузияРосcияавиасанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция

Все новости...
Грузия
Президент Грузии предлагает пересмотреть условия въезда россиян
Президент Грузии о российском безвизе и авиарейсах: это провокация
Россия отменила запрет на авиарейсы в Грузию, действовавший более трех лет
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: