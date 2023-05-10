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Европарламент поддержал присоединение ЕС к Стамбульской конвенции

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 20:07

Депутаты Европейского парламента в среду поддержали присоединение Европейского Союза к Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и борьбе с ним, известной как Стамбульская конвенция.

Об этом сообщает "Европейская правда".

ЕС подписал конвенцию еще в 2017 году, но отдельные государства заявили, что ратификация документа на уровне  союза требует согласия всех 27 членов.

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В 2021 году Суд Евросоюза, однако, постановил, что для этого отдельного согласия всех членов не требуется. Он также уточнил, что ЕС может присоединиться к документу только в вопросах предоставления убежища, судебного сотрудничества по уголовным делам, а также обязательства институтов и органов государственного управления ЕС.

В соответствии с этим, в среду депутаты Европарламента проголосовали за предоставление согласия на присоединение к Стамбульской конвенции двумя отдельными голосованиями. Теперь Совет ЕС может завершить этот процесс.

Присоединение ЕС к Стамбульской конвенции не освобождает страны-члены от необходимости ратифицировать ее самостоятельно. На территории объединения этого не сделали еще шесть государств – Болгария, Латвия, Литва, Словакия, Венгрия и Чехия.

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Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями является первым международным документом, который дает юридическое определение насилию в отношении женщин и устанавливает всеобъемлющую систему правовых и политических мер для предотвращения такого насилия, поддержки жертв и наказания обидчиков.

Украина ратифицировала конвенцию летом 2022 года, зато Турция, которая является одним из первых подписантов документа, окончательно вышла из него в начале 2023-го.

Темы: ЕСЕвропа
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