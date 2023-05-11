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ГБР пришло с обысками в Киевсовет

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 13:54
ГБР пришло с обысками в Киевсовет
Фото иллюстративное

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в Киевском городском совете.

Источник: сообщение Киевсовета, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко

Прямая речь Бондаренко: "Новый день начался с интересных событий. В здании Киевского городского совета Территориальное управление ГБР проводит обыск.

Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева касается помещений и кабинетов только Киевской городской военной администрации, а само производство - командировки в КМВА солдат, часть из которых параллельно являются депутатами Киевсовета".

Детали: Бондаренко заявил, что ранее, все документы, которые есть в постановлении на обыск, уже предоставлялись следователям добровольно.

Он добавил, что работники совета будут способствовать обыску в рамках процессуальных норм. Следователи ГБР видеозапись и работу журналистов запретили. 

ГБР в четверг пока не сообщало о проведении следственных действий в Киевсовете.

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Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что обыски проводят из-за уклонения от военной службы четырех депутатов Киевсовета.

Темы: ГБРКиевобыски
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