Британия подтвердила передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow

Власти Великобритании официально подтвердили передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow. Storm Shadow – это высокоточные ракеты большой дальности, которые могут наносить удары из конвенционального вооружения", – сказал он.

Министр отметил, что эти ракеты дополнят другое западное вооружение, которое есть у Украины, в частности, системы HIMARS и Harpoon, а также ракеты "Нептун" украинского производства.

"Использование Storm Shadow позволит Украине оттеснить российские силы с украинской суверенной территории", – подчеркнул Уоллес.

В этом году британский премьер-министр Риши Сунак дал понять, что Британия рассматривает возможность предоставления оружия дальнего радиуса действия Украине.

Ранее о передачу Украине ракет Storm Shadow сообщил телеканал CNN.

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Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией. Обычно ее запускают с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км, или 155 миль, она лишь немного уступает 185-мильной американской армейской системе класса "земля-земля" (ATACMS).