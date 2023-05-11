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Британия подтвердила передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 15:34
Британия подтвердила передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow
Фото: Getty Images

Власти Великобритании официально подтвердили передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow. Storm Shadow – это высокоточные ракеты большой дальности, которые могут наносить удары из конвенционального вооружения", – сказал он.

Министр отметил, что эти ракеты дополнят другое западное вооружение, которое есть у Украины, в частности, системы HIMARS и Harpoon, а также ракеты "Нептун" украинского производства.

"Использование Storm Shadow позволит Украине оттеснить российские силы с украинской суверенной территории", – подчеркнул Уоллес.

В этом году британский премьер-министр Риши Сунак дал понять, что Британия рассматривает возможность предоставления оружия дальнего радиуса действия Украине.

Ранее о передачу Украине ракет Storm Shadow сообщил телеканал CNN.

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Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией. Обычно ее запускают с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км, или 155 миль, она лишь немного уступает 185-мильной американской армейской системе класса "земля-земля" (ATACMS).

Темы: оружиеВеликобританияУкраинавойна
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