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Министр обороны Польши прокомментировал инцидент с якобы российской ракетой возле Быдгоща

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 18:06
Министр обороны Польши прокомментировал инцидент с якобы российской ракетой возле Быдгоща
Мариуш Блащак, фото: Getty Images

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ему в декабре не доложили о попадании в воздушное пространство страны ракеты, обломки которой недавно нашли на севере Польши – хотя военные отслеживали ее и пытались искать.

Как сообщает RMF24 и Polsat, пишет "Европейская правда", об этом Блащак рассказал на брифинге.

Министр обороны рассказал, что польская армия в день инцидента знала о "воздушном объекте", однако лично ему тогда не доложили о происшествии.

"Сразу после появления информации, что объект, найденный под Быдгощем, может быть российской крылатой ракетой, я инициировал инспекцию в оперативном командовании, которое по закону о защите отечества отвечает за защиту границы в воздушном пространстве", – отметил Блащак.

Как выяснила инспекция, 16 декабря 2022 года в воздушных силах получили от украинской стороны информацию, что к воздушному пространству Польши приближается какой-то объект, вероятно ракета. Тогда установили контакт с украинской и американской стороной и запустили соответствующие процедуры НАТО, в воздух подняли польские и американские истребители.

По его словам, польские радары зафиксировали объект.

Блащак отметил, что все действия польских военных Центра воздушных операций тогда были правильными, однако оперативный командующий почему-то не доложил об инциденте ни министру, ни другим правительственным структурам, как должен был сделать согласно инструкциям. 

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"В оперативном отчете за 16 декабря, который я получил, была информация, что в тот день не зафиксировали нарушение воздушного пространства Польши, что – как впоследствии выяснилось – было неправдой", – сказал Блащак.

Он подтвердил, что после подозрений о чужой ракете на возможное место ее падения отправили только полицейский патруль, поиски с вертолетом не начинали до 19 декабря, территориальную оборону не привлекали, а после того поиски совсем прекратили.

"В то же время, я решительно отрицаю информацию в медиа о том, что это я отказался отдать приказ о поисках объекта и прислать на место дополнительных военных теробороны", – отметил Блащак.

Министр добавил, что доклад о том, как действовали в отношении найденного объекта, передадут премьеру и президенту, и все возможные кадровые решения будут приниматься после того.

Напомним, перед этим СМИ со ссылкой на источники сообщили, что по первым выводам Технического института Воздушных сил Польши найденные под Быдгощем обломки – от российской Х-55.

Польские власти пока официально подтвердили лишь факт находки "военно-воздушного объекта", дополнительных комментариев от польских чиновников до этого момента не поступало.

Темы: Польшавойна
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