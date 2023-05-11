Замглавы МИД Мельник будет послом в Бразилии

Бывший посол Украины в Германии, а ныне заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник возглавит дипломатическое представительство в Бразилии.

Об этом в четверг объявило Министерство иностранных дел Бразилии, пишет "Европейская правда".

"Правительство Бразилии с удовольствием сообщает о предоставлении агремана на назначение господина Андрея Мельника Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Бразилии", – говорится в сообщении.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Европейской правде" отметил, что ведомство не комментирует назначение послов до выхода соответствующих указов президента.

Как убедился корреспондент "Европейской правды", на момент написания новости указ о назначении Мельника опубликован не был.

Первым о назначении замглавы МИД на новую должность сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве. По их словам, назначение Мельника свидетельствует о намерении президента Владимир Зеленского "срочно улучшить отношения с Бразилией".

Накануне стало известно, что заместитель министра иностранных дел встретился со спецпредставителем бразильского президента Лулы да Силвы Селсу Аморимом, который должен был донести официальную позицию Бразилиа относительно полномасштабной войны РФ.

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До назначения на должность в МИД Андрей Мельник долгое время работал послом Украины в Германии. Там он запомнился в Германии резкими, иногда очень недипломатичными заявлениями, продвигая решения в пользу Украины – как, например, сказал, что канцлер Олаф Шольц "строит из себя обиженную ливерную колбасу" (немецкий фразеологизм, который означает делать вид невинно обиженного. – Ред.), хотя впоследствии извинился за свои слова.

Кроме того, уже во время работы в Киеве Мельник активно критиковал своего преемника в Берлине Алексея Макеева. В интервью на этой неделе он заявил, что Макеев должен "поднять свой зад" и "достичь результата".