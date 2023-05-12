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Отчитываемся о помощи ПАНам из Крыма (укр)

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 15:32
Отчитываемся о помощи ПАНам из Крыма (укр)

Передали легендарній 10-й морській авіаційній бригаді обладнання на понад 10,6 млн грн.

В рамках спільного збору УП з фондом Повернись живим та Представництвом президента у Криму ваші пожертви конвертувалися у забезпечення передових авіаційних навідників (ПАНів).

ПАНи тепер забезпечені:

— 4 повнопривідними пікапами;
— 4 комплектами дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo з картами памʼяті;
— 4 радіостанціями Motorola з усіма необхідними антенами й аксесуарами;
— 4 терміналами Starlink;
— 4 портативними зарядними станціями.

 

Це дозволить закрити 100% потреб 4 екіпажів навідників, які шукатимуть цілі і коригуватимуть вогонь нашої авіації по загарбниках. Крім того, ваша підтримка проєкту дозволила модернізувати командні пункти та пункти управління розвідки авіаційної бригади ВМС України, закрити її нагальні потреби у раціях і резервному живленні.

Наші захисники отримали додатково:

— 196 рацій Motorola;
— 35 зарядних станцій різної місткості;
— 35 ноутбуків;
— 35 планшетів з картами памʼяті;
— 20 містких акумуляторних батарей;
— 15 джерел безперебійного живлення;
— 16 IP-телефонів для налагодження внутрішньобригадної мережі звʼязку;
— 12 моніторів з великою діагоналлю для виведення ситуації на фронті та аналізу розвідданих;
— 10 принтерів.

📡 Частину закупівель проєкту склало також мережеве обладнання для підвищення швидкості передачі та захищеності інформації.

❤️‍🩹 Ми віримо, що вся ця допомога наблизить повернення унікальної частини на свій рідний кримський аеродром у селищі Новофедорівка Сакського району.

Долучайтеся до збору коштів на пікапи для ЗСУ. 

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