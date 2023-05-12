Отчитываемся о помощи ПАНам из Крыма (укр)
Передали легендарній 10-й морській авіаційній бригаді обладнання на понад 10,6 млн грн.
В рамках спільного збору УП з фондом Повернись живим та Представництвом президента у Криму ваші пожертви конвертувалися у забезпечення передових авіаційних навідників (ПАНів).
ПАНи тепер забезпечені:
— 4 повнопривідними пікапами;
— 4 комплектами дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo з картами памʼяті;
— 4 радіостанціями Motorola з усіма необхідними антенами й аксесуарами;
— 4 терміналами Starlink;
— 4 портативними зарядними станціями.
Це дозволить закрити 100% потреб 4 екіпажів навідників, які шукатимуть цілі і коригуватимуть вогонь нашої авіації по загарбниках. Крім того, ваша підтримка проєкту дозволила модернізувати командні пункти та пункти управління розвідки авіаційної бригади ВМС України, закрити її нагальні потреби у раціях і резервному живленні.
Наші захисники отримали додатково:
— 196 рацій Motorola;
— 35 зарядних станцій різної місткості;
— 35 ноутбуків;
— 35 планшетів з картами памʼяті;
— 20 містких акумуляторних батарей;
— 15 джерел безперебійного живлення;
— 16 IP-телефонів для налагодження внутрішньобригадної мережі звʼязку;
— 12 моніторів з великою діагоналлю для виведення ситуації на фронті та аналізу розвідданих;
— 10 принтерів.
📡 Частину закупівель проєкту склало також мережеве обладнання для підвищення швидкості передачі та захищеності інформації.
❤️🩹 Ми віримо, що вся ця допомога наблизить повернення унікальної частини на свій рідний кримський аеродром у селищі Новофедорівка Сакського району.
Долучайтеся до збору коштів на пікапи для ЗСУ.