Германия предоставит Украине самый большой пакет военной помощи с начала войны - СМИ

Правительство Германии сформировало очередной пакет военной помощи для поддержки Украины на сумму около 2,7 миллиарда евро в течение ближайших недель и месяцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

Список нового вооружения достаточно длинный. Украина получит еще 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1. Кроме того, ожидается поставка 18 колесных гаубиц, которую уже анонсировали на конец 2022 года. Также федеральное правительство планирует поставить еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок IRIS -T-SLS и сотни управляемых ракет для этой системы.

Берлин также хочет помочь Украине в разведке вражеских позиций. Запланирована поставка до 200 разведывательных беспилотников. Также планируется передать 100 защищенных боевых машин, которые в первую очередь будут использоваться для транспортировки войск на фронт, и более 100 машин логистической поддержки.

Это самый большой пакет вооружений, который Германия предоставила для усиления украинских вооруженных сил с начала войны в феврале 2022 года.

С новой поставкой оружия федеральное правительство сосредотачивается на двух направлениях. С одной стороны, сухопутные войска Украины должны быть усилены с помощью бронетранспортеров и основных боевых танков. Кроме того, Германия хочет существенно модернизировать противовоздушную оборону Украины.

По информации издания, этот пакет будет объявлен параллельно с вручением премии Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому в воскресенье в Аахене – как четкий символ немецкой солидарности с Украиной. Возможно, Зеленский сам приедет в Германию на церемонию награждения.

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Напомним, в пятницу немецкая полиция объявила об усилении мер безопасности в течение воскресенья на фоне пока не подтвержденных сообщений о визите президента Владимира Зеленского.

Официального подтверждения того, что Владимир Зеленский действительно приедет в Германию – впервые с момента полномасштабного нападения России на Украину – пока не было. В то же время в субботу, как уже известно, Зеленский должен приехать в Италию.

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что президент Украины должен прибыть в Германию 13 мая по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. На следующий день Зеленского должен был официально принять канцлер Олаф Шольц.

После этого издание t-online сообщило, что Зеленский может отменить визит в Германию из-за утечки информации о нем.