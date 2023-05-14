Среди стран НАТО активизировались дискуссии относительно вильнюсского саммита и Украины – WP

Среди 31 члена НАТО существует консенсус относительно того, что Альянс не предоставит Украине официального приглашения к вступлению на саммите 11-12 июля, однако среди стран-членов существуют разногласия во взглядах относительно конкретных шагов интеграции Украины в НАТО.

Источник: The Washington Post со ссылкой на представителей стран НАТО, которые говорили на условиях анонимности

Детали: По данным издания, дискуссии в отношении Украины среди стран-членов Альянса активизировались за несколько недель до того, как президент США Джо Байден и другие лидеры НАТО соберутся в Вильнюсе, чтобы утвердить планы усиления обороны от России.

Представители стран НАТО, многие из которых говорили на условиях анонимности, заявили, что среди 31 члена Альянса существует консенсус относительно того, что, несмотря на призывы Киева, НАТО не предоставит Украине официального приглашения к вступлению на заседании 11-12 июля.

Но страны Восточной Европы настаивают на конкретных шагах на пути к этой цели, включая потенциальное обязательство по срокам вступления Украины, даже если Соединенные Штаты и некоторые западноевропейские страны выступают за меньшие шаги, которые могут включать бюрократическую модернизацию комиссии Украина-НАТО или решение о дальнейшем расширении технической поддержки НАТО в оборонном секторе Украины.

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны Эстонии Туули Дунетон отметил, что Вильнюсский саммит дает возможность послать мощный сигнал Украине: "После всех страданий, которые они пережили, их место - в НАТО, и мы будем рады видеть их там".

Официальные лица в странах Балтии предложили, чтобы НАТО - кроме повторения формулы 2008 года, согласно которой Украина получит членство в неопределенный срок, - предоставила Украине официальное приглашение к членству в Вильнюсе или начала процесс установления временных рамок и конкретных условий для вступления Украины, даже если он будет более длительным из-за войны.

ВИДЕО ДНЯ

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его "список пожеланий" для Вильнюса включает "обеспечение соответствующего пути" для Украины в НАТО. По его словам, накануне саммита обсуждается "уровень политической воли" относительно того, как быстро это сделать.

Страны, которые поддерживают более быстрые действия по интеграции Украины в Альянс, утверждают, что зависимость членства от способности Украины отразить полномасштабное вторжение России фактически дает Путину право вето, а это не тот месседж, который хочет послать НАТО.

Как они говорят, история показывает, что только членство, а не обещание членства, может сдержать Россию от применения силы. Через несколько месяцев после декларации НАТО 2008 года о возможном вступлении Украины и Грузии Путин отправил российские войска в Грузию. Медленные шаги Украины на пути к вступлению в НАТО также не остановили незаконный захват Путиным Крыма в 2014 году и его полномасштабное вторжение в прошлом году.

Американские чиновники говорят, что администрация Байдена предпочитает, чтобы страны НАТО отдавали приоритет предоставлению Украине постоянной поддержки на поле боя. Они считают членство и потенциальные гарантии безопасности вопросами, которые должны быть решены в рамках окончательного урегулирования войны.

"На этом этапе мы должны сосредоточиться на практической поддержке и на том, как нам лучше всего продолжить помощь Украине в сфере безопасности, которую мы предоставляем", - заявил высокопоставленный американский чиновник журналистам в Брюсселе в прошлом месяце.

"Это сейчас главная политическая задача", - добавил он, утверждая, что более широкие политические отношения между НАТО и Украиной после завершения войны будут "несколько спорными, если мы не будем абсолютно уверены в том, что сможем продолжать оказывать помощь в области безопасности".

Страны, которые имеют более сильные предостережения, указывают на то, что принятие Украины в то время, когда она находится в состоянии войны с Россией, может автоматически запустить статью V, положение НАТО о взаимной обороне, что втянет Альянс в серьезный конфликт с крупнейшей ядерной державой мира. Быстрые шаги на пути к вступлению также якобы могут заставить Путина усилить свою кампанию в Украине.

Чиновник из Восточной Европы сказал, что между Германией, Францией и США существует "что-то вроде пинг-понга", в котором каждая страна указывает другим на то, что они имеют больше всего предостережений.

Несмотря на расхождения во взглядах, официальные лица подчеркнули важность демонстрации сплоченности, поскольку Украина пытается занять как можно более сильную позицию на возможных переговорах с Россией.

"Цель до Вильнюса - достичь соглашения, которое продемонстрирует единство и ощутимую поддержку Украины, сохранит политику открытых дверей и продемонстрирует прогресс на пути к членству, уважая при этом беспокойство некоторых стран-членов", - отметил неназванный британский дипломат.