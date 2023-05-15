На парламентских выборах в Турции побеждает альянс Эрдогана

В Турции на парламентских выборах большинство голосов набирает "Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Данные Высшего избирательного совета получает в онлайн-режиме агентство Anadolu, сообщает "Европейская правда".

По состоянию на 10:00 уже обработали 99,27% голосов.

По предварительным данным "Республиканский альянс" набирает 49,37% голосов, оппозиционный "Народный альянс" во главе с Народно-республиканской партией (НРП) Кемаля Кылычдароглу – 35,12%, "Альянс труда и свободы" – 10,51%.

Как сообщает CNN Turk, альянс Эрдогана забирает 321 место в парламенте из 600, Народный альянс может получить 213 мандатов, Альянс труда и свободы – 66 мандатов.

Явка на парламентских выборах составила 87,30%.

Голосование на парламентских выборах в Турции состоялось 14 мая. В этот день также прошел первый тур президентских выборов. По предварительным данным, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с результатом 49,34%. Его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу набирает 45,00%. За представителя правого политического блока АТА Синана Огана отдали голоса 5,23% избирателей.

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Если ни один из кандидатов не наберет сегодня 50% плюс один голос, то 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

Подробно о выборах в Турции смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", а также читайте в статье: Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.