Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На парламентских выборах в Турции побеждает альянс Эрдогана

"Европейская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 11:40
На парламентских выборах в Турции побеждает альянс Эрдогана
Фото: Getty Images

В Турции на парламентских выборах большинство голосов набирает "Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Данные Высшего избирательного совета получает в онлайн-режиме агентство Anadolu, сообщает "Европейская правда".

По состоянию на 10:00 уже обработали 99,27% голосов.

По предварительным данным "Республиканский альянс" набирает 49,37% голосов, оппозиционный "Народный альянс" во главе с Народно-республиканской партией (НРП) Кемаля Кылычдароглу – 35,12%, "Альянс труда и свободы" – 10,51%.

Как сообщает CNN Turk, альянс Эрдогана забирает 321 место в парламенте из 600, Народный альянс может получить 213 мандатов, Альянс труда и свободы – 66 мандатов.

Явка на парламентских выборах составила 87,30%.

Голосование на парламентских выборах в Турции состоялось 14 мая. В этот день также прошел первый тур президентских выборов. По предварительным данным, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с результатом 49,34%. Его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу набирает 45,00%. За представителя правого политического блока АТА Синана Огана отдали голоса 5,23% избирателей.

ВИДЕО ДНЯ

Если ни один из кандидатов не наберет сегодня 50% плюс один голос, то 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

Подробно о выборах в Турции смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", а также читайте в статье: Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.

Темы: Турциявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
Турция
Эрдоган и его основной соперник прокомментировали результаты первого тура выборов президента
В Турции подсчитали почти все голоса: ни один из кандидатов не набирает 50%
В Турции опубликовали первые предварительные результаты выборов: лидирует Эрдоган
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: