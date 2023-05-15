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Новые санкции G7 будут направлены против российской энергетики и торговли – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 12:34

Лидеры стран "Группы семи" (G7) планируют ужесточить санкции против России на своем саммите в Японии на этой неделе, меры будут направлены на энергетику и экспорт, способствующие военным усилиям Москвы.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили чиновники, которые непосредственно осведомлены о ходе дискуссий.

Новые меры, объявленные лидерами во время встреч 19-21 мая, будут направлены на уклонение от санкций с участием третьих стран, а также на то, чтобы взорвать будущее производство энергии в России и ограничить поддерживающую российскую армию торговлю.

Отдельно американские чиновники также ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы, по крайней мере, для определенных категорий товаров весь экспорт автоматически запрещался.

Администрация Байдена ранее подталкивала союзников по G7 к изменению совместного санкционного подхода, который сегодня разрешает продавать все товары в Россию, если они не внесены в черный список.

Это изменение может осложнить Москве поиск пробелов в санкционном режиме.

Хотя союзники не договорились о широком применении более ограничительного подхода, американские чиновники ожидают, что в наиболее чувствительных для российских военных сферах члены G7 примут презумпцию, что экспорт запрещен, если он не внесен в специальный список.

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Конкретные сферы, где будут применяться эти новые правила, все еще обсуждаются.

"Стоит ожидать, что в нескольких сферах, особенно связанных с российской оборонно-промышленной базой, произойдут изменения", – сказал американский чиновник, отказавшийся назвать свое имя.

Точные формулировки совместной декларации лидеров G7 все еще подлежат обсуждению и корректировке, прежде чем она будет обнародована во время саммита.

Западные союзники Украины ищут новые пути ужесточения уже существующих ограничительных санкций против России – от экспортного контроля до визовых ограничений и ограничения цены на нефть. Некоторые союзники США сопротивляются идее широкого запрета торговли.

Европейский Союз, например, имеет свой собственный подход и сейчас также ведет переговоры по 11-му пакету санкций, основная часть которых сосредоточена на людях и странах, обходящих существующие торговые ограничения.

"Подход, который иногда обсуждают: "Сначала запрещаем все, а потом делаем исключения", по нашему мнению, не сработает. Мы хотим быть очень, очень точными и хотим избежать нежелательных побочных эффектов", – сказал один из немецких чиновников.

Ранее сообщалось, что государства "Группы семи" (G7) и Европейский Союз планируют запретить импорт российского газа по маршрутам, по которым Москва ранее сократила поставки.

Темы: торговлясанкции
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