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Еврокомиссия впервые представила экономический прогноз для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 16:16

Еврокомиссия в понедельник впервые подготовила экономический прогноз для Украины, который оказался на удивление позитивным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После падения примерно на 29% в прошлом году, украинская экономика, как ожидается, "вырастет на 0,6% в этом году и на 4,0% в 2024 году", – заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, представляя данные.

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По словам Джентилони, экономика Украины, на которую напала Россия, оказалась "чрезвычайно устойчивой".

Впрочем, прогноз для Украины "подвержен чрезвычайной неопределенности и в решающей степени зависит от развития войны", признает Еврокомиссия в своем весеннем отчете.

Еврокомиссия отмечает, что ее прогнозная публикация впервые содержит обзор структурных особенностей экономики, последние показатели и перспективы для Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины, которым Совет ЕС предоставил статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне и декабре 2022 года.

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Как известно, Еврокомиссия в июне обнародует предварительную оценку прогресса Украины в реформах, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС.

Напомним, по результатам исследования, которое провел консорциум украинских аналитических центров, итоговая оценка выполнения Украиной "евроинтеграционных" критериев составила 6,8 балла из 10, то есть перевалила за две трети.

На этом фоне начало переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году представляется вполне реальной задачей. Детали читайте в статье: "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС.

Темы: экономика
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