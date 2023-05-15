Грузия выдала первое разрешение авиакомпании из РФ на прямые авиарейсы

Российский авиаперевозчик "Азимут" с 17 мая сможет осуществлять прямые перелеты из Москвы в Тбилиси после того, как грузинский авиарегулятор выдал ему соответствующее разрешение.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в эфире телеканала "Имеди" в понедельник заявил глава Управления гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.

По словам Давиташвили, уже пять авиакомпаний – как российских, так и грузинских – подали заявки в авиарегулятор Грузии на обслуживание прямых рейсов между двумя странами.

"Из них уже была проверена одна компания, а именно "Азимут", которая сможет обслуживать полеты с 17 мая. Сегодня соответствующее разрешение выдало Управление гражданской авиации Грузии", – объявил он.

Глава регулятора подчеркнул, что ни одна российская компания, которая находится под санкциями, разрешения на полеты в Грузию не получит; так же не допустят и самолеты, обслуживание которых производитель прекратил.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Ранее стало известно, что уже на этой неделе российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways планируют запустить рейсы из Москвы в Тбилиси.

ВИДЕО ДНЯ

Представители официального Тбилиси приветствовали решение Москвы и объяснили это интересами тех граждан Грузии, которые проживают на территории России и у которых возникали сложности с приездом на родину.

Смотрите также видеоблог "ЕвроПравды" на эту тему: Авиарейсы Москва-Тбилиси: пас РФ для власти Грузии.