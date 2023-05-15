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ЕС подтвердил планы по санкциям против третьих государств, которые помогают РФ с товарами

"Европейская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 18:16

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник подтвердила, что новый пакет санкций против России будет содержать меры в отношении третьих стран, которые помогают государству-агрессору в ведении войны против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

По словам фон дер Ляйен, подготовленные Еврокомиссией меры являются "по сути предупреждением о том, что мы серьезно относимся к нашим санкциям, что мы можем запретить (экспорт – ред.) определенных товаров в третьи страны, если есть четкие доказательства того, что это обход санкций и поставки в Россию".

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"Мы видим, что существует несоответствие между тем, что начинается в Европейском Союзе, проходит транзитом через Россию, а затем оказывается в третьей стране. И поэтому мы обсуждаем как сдерживающий фактор вопрос о том, должен ли быть такой запрет на транзит", – пояснила она.

Глава Еврокомиссии не уточнила, как именно будет работать этот механизм, и упомянула, что речь идет о "нескольких контрольных точках", которые будут подтверждать необходимость ограничений.

Также, добавила она, новый пакет санкций может расширить список товаров ЕС, запрещенных для транзита через Россию.

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Ранее, напомним, о таких ограничениях официально не сообщалось. Но в ЕС подтверждали, что импорт в Россию таких товаров, как полупроводники и интегральные схемы, из таких стран, как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и другие, резко вырос с началом полномасштабной войны в Украине.

На прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны "в очень тесной координации" со странами G7.

По данным СМИ, Европейский Союз также предлагает официально прекратить поставки российской нефти в Германию и Польшу.

Темы: Европасанкции
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