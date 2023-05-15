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Иран продолжает помогать России дронами, ее запасы уже исчерпываются – Белый дом

Понедельник, 15 мая 2023, 22:51
Иран продолжает помогать России дронами, ее запасы уже исчерпываются – Белый дом
Флаг Ирана, фото Getty Images

Соединенные Штаты Америки видят признаки углубления российско-иранского военного партнерства в попытке Москвы получить новые партии иранских беспилотников Shahed, которые она использует для атак на инфраструктуру Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP, об этом в понедельник на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По оценкам США, Россия стремится приобрести дополнительные современные ударные беспилотники у Ирана для использования в войне в Украине после того, как ранее приобретенную партию из 400 дронов российские силы уже использовали.

"Иран продолжает предоставлять России ударные БПЛА одностороннего поражения. С августа Иран предоставил России более 400 БПЛА, преимущественно типа Shahed", – заявил Кирби.

"Россия использовала большинство из этих БПЛА, используя их для нанесения ударов по объектам украинской критической инфраструктуры внутри Украины. Предоставляя России эти БПЛА, Иран непосредственно способствует российской агрессивной войне в Украине", – добавил он.

Как передает Bloomberg, США, по словам представителя Белого дома, не только будут усиливать санкции против Ирана и России для ограничения передачи беспилотников, но и планируют шаги, которые помогут правительствам и бизнесу понять, как их компоненты попадают в иранские беспилотники.

Официально Тегеран признал, что поставлял России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года. Но СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.

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По оценкам украинской стороны, Россия уже применила в Украине более 400 дронов Shahed-136, а всего Россия якобы заказала 2400 таких беспилотников. Сначала они составляли проблему для украинской противовоздушной обороны, но в последних атаках почти все или все они уничтожались.

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