ФСБ вербует боевиков ИГИЛа, чтобы отправлять их "агентами" в Украину – росСМИ

ФСБ вербует бывших боевиков территориального "Исламского государства" и пытается ввести их своими "агентами" в украинские батальоны.

Источник: расследование "Meduza"

Детали: Журналисты описывают историю террориста ИГИЛ Бауржан Култанова, который "разочаровался" в боевиках и в 2014 году бежал в Турцию, где попросил политического убежища в ООН. Когда там узнали о его террористическом прошлом, Култанова задержали.

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В России на Култанова завели дело и в 2015 году его вернули из Стамбула в РФ.

Из аэропорта Култанова отвезли в Астрахань. За боевиком в аэропорт лично приехал капитан ФСБ Александр Гущин, который вел уголовное дело Култанова.

Сообщается, что в первые же сутки Култанов подписал признание, и один из следователей ФСБ, работавших по делу, Александр Писарев - отнесся к боевику неожиданно мягко.

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Дело рассмотрели в особом порядке - и дали Култанову всего 4 года и 4 месяца.

Накануне приговора о возможности сотрудничать с ФСБ впервые заговорил с Бауржаном капитан Гущин. "Срок по минималке дадим, а как освободишься, агента сделаем из тебя", - пересказывает Култанов слова будущего куратора.

Култанов рассказал, что сотрудничество началось уже в колонии: "Я подмахивал Гущину протоколы и лжесвидетельствовал. По приказу ФСБ по телевидению выступал". Чаще всего оперативники показывали Култанову фотографии незнакомых ему людей, в которых он должен был "узнать" боевиков.

В 2018-м, незадолго до освобождения Култанова из колонии, Гущин отвез его в здание ФСБ, усадил за стол - и принес ему на подпись договор о сотрудничестве со спецслужбой.

Освободился Култанов в 2019-м. Гущин сообщил агенту о его первой командировке - в Украину.

Гущин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы по всей Украине у нее были агенты.

В 2019-м Култанова начали готовить к внедрению в "чеченские группировки и татарские батальоны, которые хотят воевать за ВСУ".

ФСБ хотела знать "полную информацию" о снабжении и личном составе соединений.

Над легендой прикрытия в спецслужбе "решили не заморачиваться". В ФСБ посоветовали ему сказать правду, что он террорист, мусульманин, сидел в РФ: "Просто скажи им, что Россию с ФСБ не любишь и хочешь помочь".

Чтобы подготовить Култанова к внедрению, с ним начал работать коллега Гущина по Астраханскому управлению ФСБ - оперативник Вадим Стеценко. До аннексии Крыма Стеценко жил в Севастополе и служил в контрразведке СБУ, а потом перешел на сторону ФСБ.

Из бесед с новым куратором Култанов узнал, что спецслужбу интересует Иса Акаев - командир исламского добровольческого батальона "Крым", воюющего с Россией с 2014 года и собранного из крымских татар, чеченцев и кабардинцев.

Гущин и Стеценко намекали Култанову, что у них много подобных "агентов", которых будут направлять в Украину.

В 2021 году планы ФСБ на Култанова изменились и его отправили в Турцию "в среду российских эмигрантов". Его даже несколько дней "тренировала" целая группа, которая специально прилетела из Москвы.

25 марта 2022 года Култанов вылетел в Турцию - и с тех пор находился на постоянной связи с Владиславом Ворониным (новый куратор Култанова из ФСБ), а также с Игорем Яцкевичем из Астраханского управления ФСБ.

Култанову поручили узнать, "кто что готовит против России", и собирать любые сведения, связанные с Украиной.

Среди других задач его попросили найти покупателя на "фальшивые доллары, поддельные документы, паспорта, печати" и узнать "о переводе криптовалюты".

Из общения с ФСБшниками Култанов понял, что на территории иностранных государств те занимаются заказными убийствами. Так, оперативник Воронин дважды поручал ему заказ на убийство людей: "Это была часть его бизнеса".

25 апреля 2023-го Култанова задержали и отвезли в иммиграционную тюрьму в городе Нигде.

В 2022 году на исследовательницу террористических организаций Веру Миронову вышел боевик "Имарата Кавказ" по имени Валид: он позвонил ей по телефону прямо из российской колонии.

Валид рассказал, что хотел через ЧВК "Вагнер" поехать на фронт, а потом сдаться Украине, но к наемникам его не взяли. Зато им заинтересовалась ФСБ.

От предложения ФСБ он отказался, а затем с ним исчезла связь.

Журналистам известно о еще одной попытке ФСБ завербовать бывшего боевика. Дагестанец Карим рассказал, что воевал в ИГИЛ, был в одном джамаате с Бауржаном Култановым и тоже отсидел после возвращения в Россию.

В 2019-м, после освобождения Карима из колонии, с ним связался сотрудник ФСБ по имени Петр. Оперативник расспрашивал бывшего боевика о людях из "Имарата Кавказ" или "спящих ячеек" ИГИЛ, но никакой информацией, как утверждает Карим, он так и не поделился.

Когда вопросы Петра сменились требованиями выдать информацию, Карим "понял, что надо теряться, - и покинул страну". Сейчас он поддерживает контакты с диаспорами в разных странах - и отмечает, что среди мусульман, выехавших из России в Украину, разговоры о вербовке спецслужбами идут постоянно: "Из-за этого никто никому не доверяет".

Миронова рассказала, что на фронт в Украине могут попадать люди с экстремистским прошлым и украинские спецслужбы занимаются анализом этой ситуации.

Источник в ФСБ также подтвердил журналистам, что там постоянно пытаются отправить в Украину своих агентов, но далеко не все эти попытки удаются.