ЕС хочет облегчить для европейских компаний выход с рынка РФ, ослабив санкции – СМИ

Страны ЕС готовятся помочь своим компаниям выйти из России на фоне увеличения риска того, что они будут обложены налогами для финансирования войны против Украины.

Об этом говорится в предложениях к 11-му пакету санкций против РФ, с которыми ознакомился EUobserver, передает "Европейская правда".

Предложения включают новые специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, призванные помочь европейским компаниям выйти из России.

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Странам ЕС, в частности, хотят разрешить финансовые переводы россиянам из черного списка "после того, как будет определено, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для завершения транзакций, включая продажу, которые являются строго необходимыми для ликвидации до 31 августа 2023 года совместного предприятия или аналогичной юридической структуры, созданной в России с участием этого физического лица или юридического лица, принадлежавшего этому физическому лицу до 28 февраля 2022 года".

ЕС ранее запретил европейским юридическим фирмам предоставлять коммерческие услуги российским клиентам.

Но предложение 11-го раунда санкций имеет целью ослабить и этот запрет, чтобы помочь распутать связанные общие интересы ЕС и России внутри Европы.

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"Компетентные органы государств-членов могут разрешить до 31 декабря 2023 года предоставление юридических услуг, которые являются обязательными... для завершения таких отчуждений, таких как нотариальные услуги", – говорится в предложении.

По данным Йельского университета в США, которые последний раз обновлялись 16 мая, более 1 000 иностранных фирм уже покинули Россию за последний год.

Но десятки крупных компаний из ЕС все еще присутствуют на российском рынке.

Среди них крупнейшие европейские банки (Deutsche Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank International, UniCredit) и энергетические компании (Engie, OMV и Total).

Также не ушли из РФ известные модные бренды, такие как Armani, Benetton, Diesel и Lacoste.

В РФ до сих пор работают австрийский производитель энергетических напитков Red Bull, датский производитель медицинского оборудования Coloplast, голландская фирма потребительских товаров Phillips и производитель напитков Heineken, эстонская компания такси Bolt, французская сеть отелей Accor и производитель косметики Clarins, а также немецкая машиностроительная компания Bosch.

Между тем Россия не облегчает уход европейских компаний.

Стратегические фирмы, такие как банки и энергетические компании, теперь должны получить разрешение на продажу российских активов от комиссии по иностранным инвестициям российского министерства финансов.

Но она выдает не более 10 разрешений в месяц, при том, что в очереди на получение разрешения стоит более 700 заявителей.

В марте Россия еще больше усложнила ситуацию, заявив, что иностранные фирмы должны уплатить 10-процентный налог на проданные активы, если они выходят из страны.

Как сообщалось, последний проект новых санкций Европейского Союза из-за полномасштабной войны России в Украине предлагает смягченный механизм ограничений в отношении третьих стран, которые помогают Москве импортировать запрещенные товары.