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Замглавы Пентагона, выступавший против F-16 для Украины, уходит в отставку

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 07:45
Замглавы Пентагона, выступавший против F-16 для Украины, уходит в отставку
Колин Каль, фото: Getty Images

Заместитель главы Пентагона Ллойда Остина по политическим вопросам Колин Каль уходит в отставку после июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом объявил министр обороны США в своем заявлении, сообщает "Европейская правда".

"Мы благодарны за его непоколебимую преданность и исследовательский интеллект. Я лично ценил руководство и рекомендации Колина, и меня постоянно поражали серьезность его целей, его преданность национальной безопасности Америки и его глубокое уважение к государственной службе", – отметил Остин.

По данным издания Politico, Колин Каль вернется на должность штатного профессора Стэнфордского университета. Когда он занял должность заместителя министра обороны по вопросам политики в 2021 году, соглашение со Стэнфордом предусматривало двухлетний отпуск, который закончился этой весной.

Собеседники издания рассказали, что Каль попросил продлить отпуск до середины июля, чтобы он мог поддержать президента Джо Байдена и министра Ллойда Остина накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

Издание называет Каля ключевым игроком в формировании оборонной политики США по ряду вопросов, в частности по синхронизации безопасности помощи Украине.

Обязанности заместителя министра по политическим вопросам будет выполнять Саша Бейкер, которая сейчас является заместителем Каля.

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Издание отмечает, что Каль был одним из американских чиновников, который выступал против предоставления истребителей F-16 Украине, что было предметом споров между администрацией Байдена и конгрессменами от обеих партий.

Каль утверждал, что отправка F-16 займет годы и будет стоить миллиарды долларов, а также отмечал, что истребители не являются наиболее насущной потребностью Украины.

Напомним, в США неоднократно заявляли, что не будут отправлять истребители F-16 Украине.

Темы: СШАотставка
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