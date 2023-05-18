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Санду: Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС, чтобы защититься от российской угрозы

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 17:22

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова стремится к скорейшему вступлению в ЕС, поскольку это поможет ей защититься от российской угрозы.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью AFP.

"Конечно, ничто не сравнится с тем, что происходит в Украине, но мы чувствуем риск и считаем, что можем спасти нашу демократию только став частью ЕС. Россия будет оставаться источником нестабильности в ближайшие годы. Мы должны защитить себя", – отметила Майя Санду.

Она добавила, что рассчитывает на начало переговоров о вступлении в ближайшие месяцы.

"Мы хотели бы, чтобы это (вступление в ЕС) произошло как можно быстрее", – отметила Майя Санду.

Глава МИД Молдовы также заявил, что считает вступление страны в ЕС фактором безопасности государства и назвал недостаточным для защиты Молдовы определенный конституцией статус нейтралитета.

Темы: МолдоваРосcия
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