Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Швеции тайно обучались до 5000 украинских военных – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 17:50

Украинская бригада численностью от трех до пяти тысяч военнослужащих прошла обучение в Швеции на современной западной технике и может быть одним из самых боеспособных подразделений, которые будут участвовать в будущем контрнаступлении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом первой сообщила газета The Times, информацию подтвердил шведский общественный вещатель SVT со ссылкой на источник.

По данным The Times, украинская бригада, проходящая подготовку в Швеции, оснащена танками Leopard 2, боевыми машинами CV-90 и артиллерийскими системами Archer, "что делает ее одним из самых мощных подразделений Вооруженных сил Украины".

"В этом месяце (в мае. – Ред.) она вернулась в Украину, чтобы быть готовой к бою", – пишет британская газета.

Это стало первым сообщением в СМИ об учениях украинских подразделений в Швеции, отмечает SVT. Официально шведские Силы обороны информацию не подтверждают и не опровергают.

В то же время известно, что шведские офицеры помогали обучать украинских новобранцев в Великобритании в рамках операции Interflex.

Среди прочего, шведские инструкторы провели занятия для бойцов ВС Украины по установке инженерных заграждений, их устройству и преодолению.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Швецияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Все новости...
Швеция
СМИ: в НАТО уже допускают, что Швеция не успеет вступить в Альянс перед саммитом в Вильнюсе
Швеция будет добиваться признания в ЕС группы "Вагнера" террористической организацией
Премьер Швеции лично "протестировал" БМП CV 90, которые получила и Украина
Последние новости
07:42
Обстрелы Херсонщины: россияне убили еще двух человек и троих ранили
07:24
Украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52
06:53
Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка
06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
02:33
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
01:44
Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил
00:58
Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
Все новости...
Реклама: