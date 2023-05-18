В Швеции тайно обучались до 5000 украинских военных – СМИ

Украинская бригада численностью от трех до пяти тысяч военнослужащих прошла обучение в Швеции на современной западной технике и может быть одним из самых боеспособных подразделений, которые будут участвовать в будущем контрнаступлении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом первой сообщила газета The Times, информацию подтвердил шведский общественный вещатель SVT со ссылкой на источник.

По данным The Times, украинская бригада, проходящая подготовку в Швеции, оснащена танками Leopard 2, боевыми машинами CV-90 и артиллерийскими системами Archer, "что делает ее одним из самых мощных подразделений Вооруженных сил Украины".

"В этом месяце (в мае. – Ред.) она вернулась в Украину, чтобы быть готовой к бою", – пишет британская газета.

Это стало первым сообщением в СМИ об учениях украинских подразделений в Швеции, отмечает SVT. Официально шведские Силы обороны информацию не подтверждают и не опровергают.

В то же время известно, что шведские офицеры помогали обучать украинских новобранцев в Великобритании в рамках операции Interflex.

Среди прочего, шведские инструкторы провели занятия для бойцов ВС Украины по установке инженерных заграждений, их устройству и преодолению.