Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Швеции тайно обучались до 5000 украинских военных – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 17:50

Украинская бригада численностью от трех до пяти тысяч военнослужащих прошла обучение в Швеции на современной западной технике и может быть одним из самых боеспособных подразделений, которые будут участвовать в будущем контрнаступлении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом первой сообщила газета The Times, информацию подтвердил шведский общественный вещатель SVT со ссылкой на источник.

По данным The Times, украинская бригада, проходящая подготовку в Швеции, оснащена танками Leopard 2, боевыми машинами CV-90 и артиллерийскими системами Archer, "что делает ее одним из самых мощных подразделений Вооруженных сил Украины".

Реклама:

"В этом месяце (в мае. – Ред.) она вернулась в Украину, чтобы быть готовой к бою", – пишет британская газета.

Это стало первым сообщением в СМИ об учениях украинских подразделений в Швеции, отмечает SVT. Официально шведские Силы обороны информацию не подтверждают и не опровергают.

В то же время известно, что шведские офицеры помогали обучать украинских новобранцев в Великобритании в рамках операции Interflex.

ВИДЕО ДНЯ

Среди прочего, шведские инструкторы провели занятия для бойцов ВС Украины по установке инженерных заграждений, их устройству и преодолению.

Темы: Швецияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Швеция
Оппозиция призывает власти Швеции передать Украине истребители Gripen
Шведская сеть магазинов одежды H&M объявила дату возобновления работы в Украине
Швеция не может поделиться с Украиной истребителями Gripen – премьер
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
Все новости...
Реклама: