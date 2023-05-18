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Министр обороны Британии хочет стать генсеком НАТО: "Это фантастическая работа"

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 20:41
Министр обороны Британии хочет стать генсеком НАТО: Это фантастическая работа
МИНИСТР ОБОРОНЫ БРИТАНИИ БЕН УОЛЛЕС. ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил желание стать следующим генеральным секретарем Североатлантического Альянса после отставки Йенса Столтенберга в конце этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Уоллес сказал в интервью информагентству DPA.

По словам британского министра, должность генсека НАТО – это "работа, которую я хотел бы получить".

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"Быть генеральным секретарем НАТО было бы фантастической работой, а НАТО чрезвычайно важен для всей нашей безопасности. Я был бы рад внести свой вклад в то, чтобы гарантировать, что вы можете спать спокойно" – сказал министр.

В то же время Уоллес дал понять, что он также доволен своей нынешней ролью министра обороны в британском правительстве. 

В случае назначения Бен Уоллес станет первым за последние двадцать лет генеральным секретарем Североатлантического Альянса, представляющим Великобританию. Кроме него, о желании получить эту должность говорил и британский экс-премьер Борис Джонсон.

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Как известно, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, который на этой должности с 1 октября 2014 года, должен был сложить полномочия еще в прошлом году и планировал возглавить центральный банк в родной Норвегии, но в связи с нападением России на Украину срок его полномочий решили продлить до 30 сентября 2023 года.

По данным СМИ, между странами нет консенсуса по кандидатуре преемника Столтенберга.

Вероятными кандидатами на следующего генерального секретаря НАТО называют премьеров Литвы и Эстонии, министров обороны Нидерландов и Великобритании, экс-премьера Италии, президента Румынии, или, не исключено, представителя Канады.

Темы: ВеликобританияМинобороныНАТО
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