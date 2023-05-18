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Министр обороны Британии хочет стать генсеком НАТО: "Это фантастическая работа"

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 20:41
Министр обороны Британии хочет стать генсеком НАТО: Это фантастическая работа
МИНИСТР ОБОРОНЫ БРИТАНИИ БЕН УОЛЛЕС. ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил желание стать следующим генеральным секретарем Североатлантического Альянса после отставки Йенса Столтенберга в конце этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Уоллес сказал в интервью информагентству DPA.

По словам британского министра, должность генсека НАТО – это "работа, которую я хотел бы получить".

"Быть генеральным секретарем НАТО было бы фантастической работой, а НАТО чрезвычайно важен для всей нашей безопасности. Я был бы рад внести свой вклад в то, чтобы гарантировать, что вы можете спать спокойно" – сказал министр.

В то же время Уоллес дал понять, что он также доволен своей нынешней ролью министра обороны в британском правительстве. 

В случае назначения Бен Уоллес станет первым за последние двадцать лет генеральным секретарем Североатлантического Альянса, представляющим Великобританию. Кроме него, о желании получить эту должность говорил и британский экс-премьер Борис Джонсон.

Как известно, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, который на этой должности с 1 октября 2014 года, должен был сложить полномочия еще в прошлом году и планировал возглавить центральный банк в родной Норвегии, но в связи с нападением России на Украину срок его полномочий решили продлить до 30 сентября 2023 года.

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По данным СМИ, между странами нет консенсуса по кандидатуре преемника Столтенберга.

Вероятными кандидатами на следующего генерального секретаря НАТО называют премьеров Литвы и Эстонии, министров обороны Нидерландов и Великобритании, экс-премьера Италии, президента Румынии, или, не исключено, представителя Канады.

Темы: ВеликобританияМинобороныНАТО
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