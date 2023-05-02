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ISW объяснил, почему Россия активно рассказывает о ракетных ударах по Украине

"Украинская правда"Вторник, 2 мая 2023, 04:55
ISW объяснил, почему Россия активно рассказывает о ракетных ударах по Украине
РАКЕТА РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯINFORM

Министерство обороны РФ активно информирует о ракетных ударах по территории Украины, чтобы снизить уровень беспокойства в российском информпространстве относительно будущего украинского контрнаступления, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте привели информационные сообщения украинской и российской сторон об очередном масштабном ракетном ударе по Украине, который РФ осуществила в ночь с 30 апреля на 1 мая.

Украинский Генштаб сообщил, что девять стратегических бомбардировщиков Ту-95 и два Ту-160 вылетели из Мурманской области и вблизи Каспийского моря и выпустили 18 крылатых ракет Х-101/555 по Украине. Украинская противовоздушная оборона сбила 15 ракет.

Министерство обороны России заявило 1 мая, что удары были нацелены на украинские военно-промышленные объекты и успешно сорвали производство военных ресурсов. А российские военкоры утверждали, что ракеты поразили украинские системы противовоздушной обороны и транспортный узел в Павлограде.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что тот факт, что Ту-95 и Ту-160 несли гораздо меньше ракет, чем их максимальная загрузка, свидетельствует о том, что Россия продолжает бороться с адекватным производством таких боеприпасов.

В то же время, аналитики отметили, что геолокационные кадры из Павлограда показывают, что одна из ракет попала в Павлоградский химический завод и вызвала мощный взрыв от удара.

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Дословно: "Недавно Минобороны России изменило свою риторику и широко информирует о своих ударных кампаниях, вероятно, пытаясь показать проактивный подход на фоне растущего беспокойства в российском информационном пространстве относительно украинского контрнаступления".

Темы: ракетный ударРосcияУкраина
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