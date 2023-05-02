Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россию нужно отрезать от Крыма – ГУР

Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 мая 2023, 12:24
Россию нужно отрезать от Крыма – ГУР
Иллюстративное фото, Керченский мост, Росавтодор

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк считает, что Россию надо отрезать от Крыма, чтобы та в конце концов осуществила "жест доброй воли" в отношении полуострова.

Источник: Черняк в комментарии АрмияInform 

Прямая речь: "Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма - сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый крымский жест доброй воли (сдачу полуострова - ред.). Достижение этой цели действительно может стать ключом для справедливого мира".

Детали: По его словам, Украина не прекращает принимать соответствующие меры, о чем, в частности, свидетельствуют недавние события на территории полуострова. 

Прямая речь: "Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию - это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть. Украина возвращается и вернется в Крым".

Что этому предшествовало:

  • Выражение "жест доброй воли" приобрело популярность после сдачи Россией острова Змеиный в июне 2022 года. Тогда российские власти заявили, что якобы "в качестве жеста доброй воли" "завершили выполнение задач на острове" и вывели находившийся там гарнизон.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КрымдеоккупацияразведкаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна

фотоСМИ показали последствия пожара на российской нефтебазе в Тамани и в Севастополе

В Берлине запретили российские и украинские флаги на 8 и 9 мая

Украина вернула тела 80 погибших защитников

Кличко вступился за Труханова, но залог вносить не собирается

Пригожин заявил, что выведет вагнеровцев из Бахмута с 10 мая "зализывать раны"

Все новости...
Крым
В Крыму звучали взрывы: оккупанты говорят, что сбили беспилотники
Суд арестовал 5 судов, которые через Крым вывозили украденное россиянами зерно из Украины
Разведка Британии: Линии обороны россиян подчеркивают страх большого прорыва ВСУ
Последние новости
14:21
Львовский бизнесмен поставлял российским VIPам "Роллс-Ройсы" и "Майбахи" из Украины
14:18
фото, видео В России снова масштабный пожар: горят склады в Екатеринбурге
14:18
В городах стран ЕС организуют летние лагеря для детей из Украины
14:06
Со станции "Академик Вернадский" вернулась домой 27-я экспедиция
13:58
На Львовщине не могут демонтировать советский памятник из-за аистового гнезда
13:58
фото, видеоЗеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна
13:54
Германии следует присоединиться к созданию "морской коалиции" для Украины – Резников
13:54
фотоСМИ показали последствия пожара на российской нефтебазе в Тамани и в Севастополе
13:50
РФ хочет взять Бахмут до 9 мая и стягивает туда "вагнеровцев" – Маляр
13:49
МАГАТЭ проинспектировало Хмельницкую АЭС и провело ротации работников на еще двух станциях
Все новости...
Реклама: