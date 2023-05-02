Россию нужно отрезать от Крыма – ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк считает, что Россию надо отрезать от Крыма, чтобы та в конце концов осуществила "жест доброй воли" в отношении полуострова.

Источник: Черняк в комментарии АрмияInform

Прямая речь: "Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма - сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый крымский жест доброй воли (сдачу полуострова - ред.). Достижение этой цели действительно может стать ключом для справедливого мира".

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Детали: По его словам, Украина не прекращает принимать соответствующие меры, о чем, в частности, свидетельствуют недавние события на территории полуострова.

Прямая речь: "Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию - это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть. Украина возвращается и вернется в Крым".

Что этому предшествовало:

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